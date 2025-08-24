Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины
Металлист 1925
24.08.2025 18:00 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 05:22 | Обновлено 24 августа 2025, 05:23
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

20 дней назад команды не договорили

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
УПЛ

В воскресенье, 24 августа, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч 1/32 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Михаила Райды из Закарпатья прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Металлист 1925


Почти три недели прошло с того момента, как харьковский «Металлист 1925» возобновил свои выступления в украинской Премьер-лиге после годичного перерыва, связанного с понижением команды в классе и достаточно быстрым восстановлением статуса. Это важное для команды Младена Бартуловича пришлось аккурат на матч против «Оболони» в Житомире, и тогда команды разошлись нулевой ничьей. При этом все эксперты сошлись на мнении, что «пивовары» с их контратаками выглядели куда более остро, чем соперники, которые доминировали на мяче, как показывала статистика того матча.

Но поскольку после этого результата последовало еще и первое поражение в сезоне для «желто-синих» – от «Кривбасса», команды их бывшего главного тренера Патрика ван Леувена, на выезде (0:2), то первая серьезная волна критики немедленно обрушилась на «Металлист 1925». Не такого ожидали от команды Бартуловича с учетом того, какие амбиции есть у владельцев харьковского коллектива. Пришлось отвечать победой на поле «Александрии» (4:1).

При этом «Металлист 1925» успевает еще и трансферную кампанию активно вести. Нашли в албанском клубе «Динамо Сити» сразу две опции для усиления атаки – пара центральных форвардов Батон Забергджа та Петер Итодо присоединились к команде «желто-синих» в числе последних, а нигериец при этом уже успел дебютировать в игре на КСК «Ника» в прошлые выходные. Стало быть, ротации в этом сезоне у Бартуловича должно хватать на оба турнира и без отговорок. Но нужна ли она сейчас, когда под матчи Кубка выделили даже отдельные выходные?

Оболонь


В отличии от соперников, у киевской «Оболони» и близко нет хотя бы сопоставимых возможностей для развития своего проекта. Но зато есть результат на старте сезона. Крайне ограниченный круг команд УПЛ может похвастаться тем, что на его счету до сих пор нет поражений в чемпионате, и «пивовары» – среди этого почетного перечня. Наверное, после ухода Сергея Шищенко с должности главного тренера этим летом ожидали другие результаты от столичного коллектива.

Однако просадки не произошло – Александр Антоненко грамотно подхватил команду, и сейчас уже приходится говорить о том, что «Оболонь» чуть ли не лучше стала играть в атаке, чем это и без того было неплохо при бывшем тренере. Сказывается, что нынешний наставник «пивоваров» также был причастен к тренерскому штабу его предшественника, так что у киевлян получилось сохранить и уже в какой-то степени приумножить наследие Шищенко.

С другой стороны, рано или поздно соперники уровня «Александрии» (1:0) и львовского «Руха» (2:1) закончатся, и начнется тяжелый календарь для команды. А оно ей надо? Хороший вопрос! Началась интенсивная работа – сразу травма. В предстоящей игре, а также еще какое-то, но точно продолжительное, время «Оболонь» будет вынуждена обходиться без своего юного вундеркинда в воротах, Дениса Марчеко, который сломал руку.

Вратарь – половина команды. В случае, когда мы говорим коллективе с двумя форвардами в ротации на сезон, и при этом они оба играют со старта кампании в новой тактической схеме с парой на острие, фактор потери одного из столбов обороны может очень сильно сказаться. Что-то, а позицию голкипера киевляне точно не планировали усилить в это трансферное окно, поэтому теперь Назарию Федоривскому предстоит защищать ворота «пивоваров». Проблем с ротацией при этом нет разве что лишь в полузащите – там было сразу три трансфера: Чех, Нестеренко и Кулаковский, а вот с рамкой ворот и атакой будет туго.

История встреч


Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Оболони» ранее пересекались 10 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «пивоваров» – 4 успешных игры, а еще 1 матч завершился вничью. Разница голов – 3:8. Крупнейшая победа «Металлиста 1925» – 2:0 (2018), «Оболони» – 3:0 (2020). Команды последний раз играли между собой в начале августа этого года, когда на этом же стадионе голов мы не увидели (0:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 31-летний Михаил Райда из Закарпатья, который на своем счету имеет уже 12 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Дмитрий Подвальный и Андрей Ликаренко, а резервным арбитром отработает Владислав Грицай. На матче будет отсутствовать система VAR. У Райды есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста 1925» – 2 победы и две ничьих, тогда как с «Оболонью» он пересекался 7 раз – 3 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Ориентировочные составы


«Металлист 1925»: Мозиль – Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский – Литвиненко, Калюжный, Чурко – Рашица, Мба, Гаджиев.

«Оболонь»: Федоривский – Е. Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Слободян, Чех, Черненко – Устименко, Бычек.

Металлист 1925
24 августа 2025 -
18:00
Оболонь
Кубок Украины по футболу Младен Бартулович Оболонь Киев Металлист 1925 Александр Антоненко Металлист 1925 - Оболонь прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
