Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке
Нива Винница
24.08.2025 15:30 – FT 1 : 3
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
24 августа 2025, 17:31 | Обновлено 24 августа 2025, 17:32
Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке

Команда Первой лиги вышла в 1/16 финала Кубка Украины

Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке
УПЛ-ТБ

24 августа в 15:30 состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины.

Нива Винница и ЮКСА Тарасовка определяли, кто выйдет в следующий раунд. Матч прошел в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.

Винницкая Нива выступает во Второй лиге, а ЮКСА является представителем Первой лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой (3:1).

Дубль оформил Матеус Паглиарини, еще один гол провел с пенальти Матеус Фого. У хозяев поля отличился Константин Колчин.

Команда из Тарасовки вышла в 1/16 финала Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/32 финала. 24 августа

15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка – 1:3

Голы: Константин Колчин, 56, Матеус Пальярини, 19, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
56’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Винница.
26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
20’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
Кубок Украины по футболу Нива Винница ЮКСА Тарасовка Матеус Фого видео голов и обзор Матеус Сьебен Паглиарини
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Чому ЮКСА а не УХСА ?, якщо повна назва "Українська Християнська Спортивна Академія".
Ответить
0
