Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке
Команда Первой лиги вышла в 1/16 финала Кубка Украины
24 августа в 15:30 состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины.
Нива Винница и ЮКСА Тарасовка определяли, кто выйдет в следующий раунд. Матч прошел в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.
Винницкая Нива выступает во Второй лиге, а ЮКСА является представителем Первой лиги.
Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой (3:1).
Дубль оформил Матеус Паглиарини, еще один гол провел с пенальти Матеус Фого. У хозяев поля отличился Константин Колчин.
Команда из Тарасовки вышла в 1/16 финала Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/32 финала. 24 августа
15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка – 1:3
Голы: Константин Колчин, 56, Матеус Пальярини, 19, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)
События матча
