Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке

24 августа в 15:30 состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины.

Нива Винница и ЮКСА Тарасовка определяли, кто выйдет в следующий раунд. Матч прошел в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.

Винницкая Нива выступает во Второй лиге, а ЮКСА является представителем Первой лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой (3:1).

Дубль оформил Матеус Паглиарини, еще один гол провел с пенальти Матеус Фого. У хозяев поля отличился Константин Колчин.

Команда из Тарасовки вышла в 1/16 финала Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/32 финала. 24 августа

15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка – 1:3

Голы: Константин Колчин, 56, Матеус Пальярини, 19, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)

Видеозапись матча