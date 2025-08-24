24.08.2025 15:30 - : -
Кубок Украины24 августа 2025, 11:09 | Обновлено 24 августа 2025, 11:13
54
0
Нива Винница – ЮКСА.. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 августа в 15:30 поединок 1/32 финала Кубка Украины
24 августа 2025, 11:09 | Обновлено 24 августа 2025, 11:13
54
0
24 августа в 15:30 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины.
Нива Винница и ЮКСА Тарасовка определят, кто выйдет в следующий раунд
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.
Винницкая Нива выступает во Второй лиге, а ЮКСА является представителем Первой лиги
15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 августа 2025, 12:23 6
Алина не верит в потенциальный бой Усика и Итаумы
Футбол | 23 августа 2025, 20:05 5
Мичел оценил вратарскую линию в клубе
Футбол | 24.08.2025, 11:27
Футбол | 24.08.2025, 03:44
Футбол | 24.08.2025, 07:15
Комментарии 0
Популярные новости
23.08.2025, 11:18 1
22.08.2025, 08:30 10
22.08.2025, 14:21
23.08.2025, 05:12 2
23.08.2025, 08:22 2
22.08.2025, 11:32 111
23.08.2025, 17:43 4
23.08.2025, 08:43 2