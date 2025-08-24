Нива Винница – ЮКСА.. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа в 15:30 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины.

Нива Винница и ЮКСА Тарасовка определят, кто выйдет в следующий раунд

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.

Винницкая Нива выступает во Второй лиге, а ЮКСА является представителем Первой лиги

15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка