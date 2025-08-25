Нива Винница – ЮКСА – 1:3. Техпоражение из-за Парагвая. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины
24 августа в 15:30 состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины.
Винницкая Нива и ЮКСА Тарасовка встретились в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.
Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой (3:1).
Дубль оформил Матеус Паглиарини, еще один гол провел с пенальти Матеус Фого. У хозяев поля отличился Константин Колчин.
Хотя команда из Тарасовки выиграла матч, ей грозит техпоражение из-за выхода на поле игрока, не заявленного на матч.
На 46-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.
Скорее всего, КДК УАФ по итогам рассмотрения ситуации засчитает ЮКСА техническое поражение, а Нива выйдет в следующий раунд Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/32 финала. 24 августа
15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка – 1:3
Голы: Константин Колчин, 56, Матеус Пальярини, 19, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
