Нива Винница – ЮКСА – 1:3. Техпоражение из-за Парагвая. Видео голов и обзор

24 августа в 15:30 состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины.

Винницкая Нива и ЮКСА Тарасовка встретились в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой (3:1).

Дубль оформил Матеус Паглиарини, еще один гол провел с пенальти Матеус Фого. У хозяев поля отличился Константин Колчин.

Читайте также: Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке

Хотя команда из Тарасовки выиграла матч, ей грозит техпоражение из-за выхода на поле игрока, не заявленного на матч.

На 46-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.

Скорее всего, КДК УАФ по итогам рассмотрения ситуации засчитает ЮКСА техническое поражение, а Нива выйдет в следующий раунд Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/32 финала. 24 августа

15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка – 1:3

Голы: Константин Колчин, 56, Матеус Пальярини, 19, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча