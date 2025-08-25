Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Винница – ЮКСА – 1:3. Техпоражение из-за Парагвая. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Нива Винница
24.08.2025 15:30 – FT 1 : 3
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
25 августа 2025, 15:23 | Обновлено 25 августа 2025, 15:33
71
0

Нива Винница – ЮКСА – 1:3. Техпоражение из-за Парагвая. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины

25 августа 2025, 15:23 | Обновлено 25 августа 2025, 15:33
71
0
Нива Винница – ЮКСА – 1:3. Техпоражение из-за Парагвая. Видео голов и обзор
УПЛ-ТВ. Парагвай

24 августа в 15:30 состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины.

Винницкая Нива и ЮКСА Тарасовка встретились в Виннице на учебно-трнеировочной базе Нива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой (3:1).

Дубль оформил Матеус Паглиарини, еще один гол провел с пенальти Матеус Фого. У хозяев поля отличился Константин Колчин.

Хотя команда из Тарасовки выиграла матч, ей грозит техпоражение из-за выхода на поле игрока, не заявленного на матч.

На 46-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.

Скорее всего, КДК УАФ по итогам рассмотрения ситуации засчитает ЮКСА техническое поражение, а Нива выйдет в следующий раунд Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/32 финала. 24 августа

15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка – 1:3

Голы: Константин Колчин, 56, Матеус Пальярини, 19, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
56’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Винница.
26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
20’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
По теме:
Николай ПАВЛОВ: «Бог должен мне отдать долг. Я верю в такие вещи»
Атлет Киев – Чернигов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ
ЮКСА Тарасовка дисквалификация Кубок Украины по футболу скандал техническое поражение Нива Винница Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес) видео голов и обзор Матеус Фого Матеус Сьебен Паглиарини
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25 августа 2025, 09:05 1
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»

Бывший тренер киевлян – о переходе Люки Шевалье

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Футбол | 25 августа 2025, 11:17 13
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться

Все дело в сумме, которую запрашивают за своего футболиста «горняки»

Диназ – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Футбол | 25.08.2025, 15:01
Диназ – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Диназ – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем