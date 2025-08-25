Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Кубок Украины
Нива Винница
24.08.2025 15:30 – FT 1 : 3
ЮКСА
Кубок Украины
25 августа 2025, 00:43 | Обновлено 25 августа 2025, 01:37
809
0

Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?

Недоразумение возникло в матче между винницкой Нивой и командой ЮКСА

ФК ЮКСА

Команда ЮКСА может получить тех поражение от винницкой Нивы в матче Кубка Украины. Об этом Sport.ua сообщили источники в винницком клубе.

Клуб из Киевской области одержал на выезде победу над винницкой Нивой со счетом 3:1 в поединке 1/32 финала Кубка Украины, однако результат матча, скорее всего, будет аннулирован.

Причина – выход на поле игрока, не заявленного на матч. На 73-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.

Скорее всего, КДК УАФ по итогам рассмотрения ситуации засчитает ЮКСА техническое поражение, а Нива выйдет в следующий раунд Кубка Украины.

ЮКСА выступает в Первой лиге Украины, а винницкая Нива представляет Вторую лигу.

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
56’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Винница.
26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
20’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
ФОТО. Отец младшего Беллингема вступился за сына. Что случилось?
Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925
«За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке
Кубок Украины по футболу Нива Винница ЮКСА Тарасовка Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес) дисквалификация техническое поражение скандал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
