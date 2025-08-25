Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?

Команда ЮКСА может получить тех поражение от винницкой Нивы в матче Кубка Украины. Об этом Sport.ua сообщили источники в винницком клубе.

Клуб из Киевской области одержал на выезде победу над винницкой Нивой со счетом 3:1 в поединке 1/32 финала Кубка Украины, однако результат матча, скорее всего, будет аннулирован.

Причина – выход на поле игрока, не заявленного на матч. На 73-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.

Скорее всего, КДК УАФ по итогам рассмотрения ситуации засчитает ЮКСА техническое поражение, а Нива выйдет в следующий раунд Кубка Украины.

ЮКСА выступает в Первой лиге Украины, а винницкая Нива представляет Вторую лигу.

