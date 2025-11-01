Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

С 1 по 8 ноября на крытых хардовых кортах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA 2025.



Восемь лучших теннисисток сезона разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в пятницу, а финал – в субботу, 8 числа.

Общий призовой фонд Итогового турнира WTА 2025 составляет 15,5 млн долларов США, из которых 12,4 млн предназначены для одиночного разряда и 3,1 млн – для парного разряда.



Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

Групповой этап

2 ноября

16:00. Арина Соболенко – Жасмин Паолини

Жасмин Паолини 17:30. Коко Гауфф – Джессика Пегула

1 ноября

17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз ( прогноз / LIVE-трансляция)

Ига Свентек – Мэдисон Киз ( / LIVE-трансляция) 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина (прогноз / LIVE-трансляция)

Таблицы группового этапа

Группа Штеффи Граф

Теннисистка Соболенко Гауфф Пегула Паолини Матчи Сеты / Геймы ​ Соболенко (1) - Гауфф (3) - Пегула (5) - Паолини (8) -

Группа Серены Уильямс