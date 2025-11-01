Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 ноября 2025, 15:07 | Обновлено 01 ноября 2025, 15:15
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

WTA

С 1 по 8 ноября на крытых хардовых кортах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA 2025.

Восемь лучших теннисисток сезона разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в пятницу, а финал – в субботу, 8 числа.

Общий призовой фонд Итогового турнира WTА 2025 составляет 15,5 млн долларов США, из которых 12,4 млн предназначены для одиночного разряда и 3,1 млн – для парного разряда.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

Групповой этап

2 ноября

  • 16:00. Арина Соболенко – Жасмин Паолини
  • 17:30. Коко Гауфф – Джессика Пегула

1 ноября

  • 17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз (прогноз / LIVE-трансляция)
  • 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина (прогноз / LIVE-трансляция)

Таблицы группового этапа

Группа Штеффи Граф

Теннисистка Соболенко Гауфф Пегула Паолини Матчи Сеты / Геймы
Соболенко (1) -
Гауфф (3) -
Пегула (5) -
Паолини (8) -

Группа Серены Уильямс

Теннисистка Свентек Анисимова Рыбакина Киз Матчи Сеты / Геймы
Свентек (2) -
Анисимова (4) -
Рыбакина (6) -
Киз (7) -

Итоговый турнир WTA расписание календарь Ига Свёнтек Арина Соболенко Коко Гауфф Джессика Пегула Аманда Анисимова Елена Рыбакина Жасмин Паолини Мэдисон Киз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
