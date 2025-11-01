Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
С 1 по 8 ноября на крытых хардовых кортах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA 2025.
Восемь лучших теннисисток сезона разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в пятницу, а финал – в субботу, 8 числа.
Общий призовой фонд Итогового турнира WTА 2025 составляет 15,5 млн долларов США, из которых 12,4 млн предназначены для одиночного разряда и 3,1 млн – для парного разряда.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.
РАСПИСАНИЕ
Групповой этап
2 ноября
- 16:00. Арина Соболенко – Жасмин Паолини
- 17:30. Коко Гауфф – Джессика Пегула
1 ноября
- 17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз (прогноз / LIVE-трансляция)
- 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина (прогноз / LIVE-трансляция)
Таблицы группового этапа
Группа Штеффи Граф
|Теннисистка
|Соболенко
|Гауфф
|Пегула
|Паолини
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Соболенко (1)
|-
|Гауфф (3)
|-
|Пегула (5)
|-
|Паолини (8)
|-
Группа Серены Уильямс
|Теннисистка
|Свентек
|Анисимова
|Рыбакина
|Киз
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Свентек (2)
|-
|Анисимова (4)
|-
|Рыбакина (6)
|-
|Киз (7)
|-
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Синнер сыграет против Зверева, Оже-Альяссим поборется с Бубликом
Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю