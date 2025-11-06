Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
WTA
06 ноября 2025, 08:33
351
0

Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025

Встреча третьего тура группы Штеффи Граф начнется 6 ноября ориентировочно в 17:30

06 ноября 2025, 08:33 |
351
0
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

6 ноября, на Итоговом турнире в Эр-Рияде, между собой сыграют проведут Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (WTA 3).

Старт встречи запланирован на 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

Этот сезон для «нейтралки» складывается в целом хорошо, хотя есть осадок от того, что могла выиграть больше турниров. Только на мейджорах Соболенко играла трижды в финалах, однако, только раз взяла титул. Пока все удачно складывается на Итоговом турнире, в первом туре была легкая победа над Паолини – 6:3, 6:1. Сложнее был матч против Пегулы – 6:4, 2:6, 6:3.

«Нейтралка» является лидером группы, но при этом путевка в полуфинал пока не гарантирована, в предстоящем матче ей придется играть на победу, чтоб не заниматься математикой после возможной неудачи.

Коко Гауфф

Американская теннисистка ожидаемо пробилась на Итоговый турнир, хотя для себя провела не самый яркий сезон. Гауфф выиграла Ролан Гаррос, это ее главное достижение за год, да и понравилось, как смотрелась американка на грунте. Из недостатков отмечу отсутствие стабильности, местами было заметно, что спортсменка не в лучшей физической форме.

В Эр-Рияде теннисистка начала с поражения от землячки Джессики Пегулы – 3:6, 7:6, 2:6, а во втором матче обыграла итальянку Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. Чтоб проходить в полуфинал, нужно обыгрывать лидера мирового рейтинга, задание сложное, но выполнимое.

Личные встречи

У спортсменок увлекательная история очных противостояний, они пересекались 11 раз, пока ведет американка 6:5. Дважды теннисистки играли между собой в этом году, в обоих случаях они пересекались в финалах грунтовых турниров, в Мадриде выиграла Соболенко – 6:3, 7:6, а Гауфф взяла реванш на Ролан Гаррос – 6:7, 6:2, 6:4.

Прогноз

На бумаге Соболенко небольшой фаворит, хотя все понимают, что Гауфф будет решительно настроена. Обе спортсменки должны играть не победу. Это будет захватывающий матч двух теннисисток топ-уровня.

Я думаю, что здесь напрашивается ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,72, такой матч не может быть коротким.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
06.11.2025 -
17:30
Коко Гауфф
Тотал больше 20.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лига Европы 2025/26: Рейнджерс – Рома. Прогноз и анонс на матч
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Арина Соболенко Коко Гауфф прогнозы прогнозы на теннис Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
