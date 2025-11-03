Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Камбек с 4:6, 1:3. Видеообзор матча
3 ноября Аманда Анисимова переиграла Мэдисон Киз в Эр-Рияде во втором туре группы Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025.
Анисимова одолела свою соотечественницу со счетом 4:6, 6:3, 6:2 за 1 час и 45 минут. После проигранного первого сета Аманда уступал 1:3 и во второй партии.
Аманда сохранила шансы на плей-офф WTA Finals. В последнем туре она встретится с Игой Свентек и разыграет место в полуфинале.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серени Уильямс
🔹 Второй тур. 3 ноября
Аманда Анисимова – Мэдисон Киз – 4:6, 6:3, 6:2
