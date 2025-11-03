Анисимова с камбеком одолела Киз и сохранила шансы на полуфинал WTA Finals

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 4) добыла первую победу на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во втором туре группы Серены Уильямс американка с камбеком переиграла свою соотечественницу Мэдисон Киз (WTA 7) за 1 час и 45 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Второй тур. 3 ноября

Аманда Анисимова (США) – Мэдисон Киз (США) – 4:6, 6:3, 6:2

После проигранной первой партии Аманда уступала 1:3 с брейком во второй, однако сумела оформить камбеком.

Анисимова и Киз впервые провели первое очное противостояние.

В первом туре Аманда уступила Елене Рыбакиной, а Мэдисон проиграла Иге Свентек. Киз лишилась шансов на плей-офф WTA Finals, а Рыбакина досрочно вышла в полуфинал.

Анисимова впервые в карьере выступает на Итоговом турнире. В решающей третьем туре Аманда поборется за выход в плей-офф против Свентек.