Анисимова с камбеком одолела Киз и сохранила шансы на полуфинал WTA Finals
Аманда в трех сетах справилась с Мэдисон во втором туре группы Серены Уильямс
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 4) добыла первую победу на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Во втором туре группы Серены Уильямс американка с камбеком переиграла свою соотечественницу Мэдисон Киз (WTA 7) за 1 час и 45 минут.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс
Второй тур. 3 ноября
Аманда Анисимова (США) – Мэдисон Киз (США) – 4:6, 6:3, 6:2
После проигранной первой партии Аманда уступала 1:3 с брейком во второй, однако сумела оформить камбеком.
Анисимова и Киз впервые провели первое очное противостояние.
В первом туре Аманда уступила Елене Рыбакиной, а Мэдисон проиграла Иге Свентек. Киз лишилась шансов на плей-офф WTA Finals, а Рыбакина досрочно вышла в полуфинал.
Анисимова впервые в карьере выступает на Итоговом турнире. В решающей третьем туре Аманда поборется за выход в плей-офф против Свентек.
