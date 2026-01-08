Без Ястремской, но с Костюк. Определена пары 1/4 финала WTA 500 в Брисбене

8 января состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене и были определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла вторую сеяную Аманду Анисимову. Следующей соперницей украинки будет Мирра Андреева, которая прошла Линду Носкову, отыграв два матчбола.

Еще одна представительница Украины Даяна Ястремская уступила Джессике Пегуле. Пегула далее поборется с Людмилой Самсоновой – «нейтралка» выиграла у Александры Саснович.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Сорану Кырстю. В четвертьфинале ей будет противостоять Мэдисон Киз – американка в трех сетах наказала Диану Шнайдер.

В еще одной четвертьфинальной игре сойдутся Елена Рыбакина и Каролина Мухова. Казахстанка одолела Паулу Бадосу, а чешка оказалась сильнее Екатерины Александровой.

WTA 500 Брисбен. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя – 6:3, 6:3

Диана Шнайдер [12] – Мэдисон Киз [5] – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7)

Елена Рыбакина [3] – Паула Бадоса [15] – 6:3, 6:2

Каролина Мухова [11] – Екатерина Александрова [7] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Александра Саснович [Q] – Людмила Самсонова [10] – 4:6, 4:6

Даяна Ястремская – Джессика Пегула [4] – 7:5, 2:6, 3:6

Мирра Андреева [6] – Линда Носкова [9] – 5:7, 6:4, 7:5

Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2] – 6:4, 6:3

WTA 500 Брисбен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5]

Елена Рыбакина [3] – Каролина Мухова [11]

Нижняя часть сетки

Людмила Самсонова [10] – Джессика Пегула [4]

Мирра Андреева [6] – Марта Костюк [16]

Видеообзор игрового дня

Инфографика