Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Камбек в полуфинале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025
7 ноября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина переиграла Джессику Пегулу в полуфинале Итогового турнира WTA 2025, который проводится в Эр-Рияде.
Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:3 за 2 часа и 7 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В финале WTA Finals Елена сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала
Джессика Пегула [3] – Елена Рыбакина [6] – 6:4, 4:6, 3:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новак поборется за трофей соревнований в Греции против Лоренцо Музетти
Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы