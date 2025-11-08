Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Камбек в полуфинале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025

Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Камбек в полуфинале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Джессика Пегула

7 ноября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина переиграла Джессику Пегулу в полуфинале Итогового турнира WTA 2025, который проводится в Эр-Рияде.

Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:3 за 2 часа и 7 минут.

В финале WTA Finals Елена сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала

Джессика Пегула [3] – Елена Рыбакина [6] – 6:4, 4:6, 3:6

Видеообзор матча

