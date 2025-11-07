Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
WTA
07 ноября 2025, 19:35 | Обновлено 07 ноября 2025, 19:55
1706
1

Елена Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) стала первой финалисткой Итогового турнира WTA 2025 в Эр-Рияде.

В полуфинале Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 5) за 2 часа и 7 минуты.

Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [3] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 6:4, 4:6, 3:6

Пегула и Рыбакина провели пятое очное противостояние. Елена добыла вторую победу над Джессикой.

Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале WTA Finals и стала первой представительницей Казахстана, которой удалось этого достичь.

Елена одержала четвертую победу в Эр-Рияде – на групповом этапе она одолела Аманду Анисимову, Игу Свентек и Екатерину Александрову. Рыбакина проведет 22-й финал в карьере на уровне Тура.

В решающем поединке Елена поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.

Даниил Агарков
Анна Савоськіна
Та хай вже хоч хтось, головне щоб транс одоробло не виграло
