Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) стала первой финалисткой Итогового турнира WTA 2025 в Эр-Рияде.

В полуфинале Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 5) за 2 часа и 7 минуты.

Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [3] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 6:4, 4:6, 3:6

Пегула и Рыбакина провели пятое очное противостояние. Елена добыла вторую победу над Джессикой.

Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале WTA Finals и стала первой представительницей Казахстана, которой удалось этого достичь.

Елена одержала четвертую победу в Эр-Рияде – на групповом этапе она одолела Аманду Анисимову, Игу Свентек и Екатерину Александрову. Рыбакина проведет 22-й финал в карьере на уровне Тура.

В решающем поединке Елена поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.

Getty Images/Global Images Ukraine

