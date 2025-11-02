Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коко Гауфф – Джессика Пегула. Прогноз и анонс матч WTA Finals 2025
02 ноября 2025, 06:15
Поединок состоится 2 ноября, ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Коко Гауфф

2 ноября, свой матч Итогового турнира в Эр-Рияде, проведут Коко Гауфф (WTA 3) и Джессика Пегула (WTA 5).

Начало встречи запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Коко Гауфф

Этот сезон Гауфф провела ниже своих возможностей, спортсменке явно не хватало стабильности. Только на грунте теннисистка начала показывать высокие результаты, финалы Мадрида и Рима и самое главное, выигрыш Ролан Гаррос.

Неплохо смотрелась Коко на китайских турнирах, в Пекине она добралась до полуфинала, а в Ухане смогла взять титул. Гауфф является действующим победителем Итогового турнира, в прошлом сезоне она в напряженном финале обыграла китаянку Чжэн – 3:6, 6:4, 7:6. Спортсменка подходит к турниру в хорошей форме, имея неплохие шансы защитить титул.

Джессика Пегула

В этом сезоне Пегула провела немало хороших турниров, выиграла титулы Бад Хомбурга, Чарльстона и Остина, хотя топовыми их сложно назвать. Также спортсменка играла в полуфинале Открытого чемпионата США, финалах Майами и Уханя. Поскольку Джессика в хорошей форме, есть предпосылки для хорошего выступления.

Лучшим результатом спортсменки на Итоговых турнирах был финал позапрошлого года, когда она без шансов уступила Иге Свентек – 1:6, 0:6. Пегула настоящий боец, она будет бороться до последнего и способна одолеть любую соперницу. Старт очень важен, ведь победа существенно повысит шансы на полуфинал, в ином случае, надо будет обязательно обыгрывать Соболенко, а это крайне сложно.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой семь раз, пока ведет Пегула 4:3. В этом году теннисистки уже раз пересекались, это было меньше месяца назад в финале турнира в Ухане, тогда Гауфф выиграла в двух сетах – 6:4, 7:5.

Прогноз

Уже с первого тура мы станем свидетелями интересного американского дерби. Спортсменки играют в группе имени «Штеффи Граф», где еще сражаются «нейтралка» Арина Соболенко и итальянка Жасмин Паолини, с упомянутыми теннисистками еще придется встретиться.

Даже по истории очных противостояний заметно, что встретятся примерно равные соперницы. Гауфф небольшой фаворит, на ее стороне молодость, к тому же есть психологический перевес за счет успех в недавней очной встрече. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Коко Гауфф
02.11.2025 -
17:30
Джессика Пегула
Тотал больше 20.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Коко Гауфф Джессика Пегула Итоговый турнир WTA прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
