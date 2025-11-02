2 ноября, свой матч Итогового турнира в Эр-Рияде, проведут Коко Гауфф (WTA 3) и Джессика Пегула (WTA 5).

Начало встречи запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Коко Гауфф

Этот сезон Гауфф провела ниже своих возможностей, спортсменке явно не хватало стабильности. Только на грунте теннисистка начала показывать высокие результаты, финалы Мадрида и Рима и самое главное, выигрыш Ролан Гаррос.

Неплохо смотрелась Коко на китайских турнирах, в Пекине она добралась до полуфинала, а в Ухане смогла взять титул. Гауфф является действующим победителем Итогового турнира, в прошлом сезоне она в напряженном финале обыграла китаянку Чжэн – 3:6, 6:4, 7:6. Спортсменка подходит к турниру в хорошей форме, имея неплохие шансы защитить титул.

Джессика Пегула

В этом сезоне Пегула провела немало хороших турниров, выиграла титулы Бад Хомбурга, Чарльстона и Остина, хотя топовыми их сложно назвать. Также спортсменка играла в полуфинале Открытого чемпионата США, финалах Майами и Уханя. Поскольку Джессика в хорошей форме, есть предпосылки для хорошего выступления.

Лучшим результатом спортсменки на Итоговых турнирах был финал позапрошлого года, когда она без шансов уступила Иге Свентек – 1:6, 0:6. Пегула настоящий боец, она будет бороться до последнего и способна одолеть любую соперницу. Старт очень важен, ведь победа существенно повысит шансы на полуфинал, в ином случае, надо будет обязательно обыгрывать Соболенко, а это крайне сложно.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой семь раз, пока ведет Пегула 4:3. В этом году теннисистки уже раз пересекались, это было меньше месяца назад в финале турнира в Ухане, тогда Гауфф выиграла в двух сетах – 6:4, 7:5.

Прогноз

Уже с первого тура мы станем свидетелями интересного американского дерби. Спортсменки играют в группе имени «Штеффи Граф», где еще сражаются «нейтралка» Арина Соболенко и итальянка Жасмин Паолини, с упомянутыми теннисистками еще придется встретиться.

Даже по истории очных противостояний заметно, что встретятся примерно равные соперницы. Гауфф небольшой фаворит, на ее стороне молодость, к тому же есть психологический перевес за счет успех в недавней очной встрече. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,71.