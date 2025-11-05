Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 ноября 2025, 17:58 |
251
0

Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Победа на классе. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025

Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Победа на классе. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

5 ноября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) переиграла Екатерину Александрову (WTA 10) в третьем туре Итогового турнира WTA 2025 в группе Серены Уильямс.

Рыбакина одолела «нейтралку» в двух сетах за 1 час и 14 минут со счетом 6:4, 6:4, отдав только одну свою подачу.

Для Елены эта победа стала третьей в Эр-Рияде. Ранее она также справилась с Амандой Анисимовой и Игой Свентек.

Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира, где сыграет с теннисисткой, которая займет второе место в квартете Штеффи Граф.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

🔹 Третий тур. 5 ноября

Елена Рыбакина – 🏳️ Екатерина Александрова – 6:4, 6:4

Видеообзор матча

Елена Рыбакина Екатерина Александрова теннисные видеообзоры Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
