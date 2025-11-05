Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Победа на классе. Видеообзор матча
5 ноября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) переиграла Екатерину Александрову (WTA 10) в третьем туре Итогового турнира WTA 2025 в группе Серены Уильямс.
Рыбакина одолела «нейтралку» в двух сетах за 1 час и 14 минут со счетом 6:4, 6:4, отдав только одну свою подачу.
Для Елены эта победа стала третьей в Эр-Рияде. Ранее она также справилась с Амандой Анисимовой и Игой Свентек.
Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира, где сыграет с теннисисткой, которая займет второе место в квартете Штеффи Граф.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс
🔹 Третий тур. 5 ноября
Елена Рыбакина – 🏳️ Екатерина Александрова – 6:4, 6:4
Видеообзор матча
