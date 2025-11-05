Рыбакина одолела Александрову и вышла в плей-офф Итогового с тремя победами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) завершила группового этап Итогового турнира WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 100% результатом.

В третьем туре группы Серены Уильямс Рыбакина в двух сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 10) за 1 час и 11 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Третий тур. 5 ноября

Елена Рыбакина (Казахстан) – Екатерина Александрова – 6:4, 6:4

Рыбакина провела шестое очное противостояние против Александровой и сравняла счет в личных встречах – 3:3.

Изначально Елена должна была сыграть против Мэдисон Киз в заключительном туре, однако американка снялась с соревнований из-за болезни.

Рыбакина добыла три победы в квартере, помимо Александровой также обыграв Аманду Анисимову и Игу Свентек, и вышла в полуфинал WTA Finals с тремя победами. На старте плей-офф Елена встретится с теннисисткой, которая займет второе место в группе Штеффи Граф.

Рыбакина в третий раз в карьере выступает на Итоговом и впервые сыграет в полуфинале.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine