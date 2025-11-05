Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рыбакина одолела Александрову и вышла в плей-офф Итогового с тремя победами
WTA
05 ноября 2025, 17:32 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:43
276
0

Рыбакина одолела Александрову и вышла в плей-офф Итогового с тремя победами

Елена в двух сетах нанесла поражение Екатерине в третьем туре группы Серены Уильямс

05 ноября 2025, 17:32 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:43
276
0
Рыбакина одолела Александрову и вышла в плей-офф Итогового с тремя победами
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) завершила группового этап Итогового турнира WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 100% результатом.

В третьем туре группы Серены Уильямс Рыбакина в двух сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 10) за 1 час и 11 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Третий тур. 5 ноября

Елена Рыбакина (Казахстан) – Екатерина Александрова – 6:4, 6:4

Рыбакина провела шестое очное противостояние против Александровой и сравняла счет в личных встречах – 3:3.

Изначально Елена должна была сыграть против Мэдисон Киз в заключительном туре, однако американка снялась с соревнований из-за болезни.

Рыбакина добыла три победы в квартере, помимо Александровой также обыграв Аманду Анисимову и Игу Свентек, и вышла в полуфинал WTA Finals с тремя победами. На старте плей-офф Елена встретится с теннисисткой, которая займет второе место в группе Штеффи Граф.

Рыбакина в третий раз в карьере выступает на Итоговом и впервые сыграет в полуфинале.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Победа на классе. Видеообзор матча
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Елена Рыбакина Екатерина Александрова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Теннис | 05 ноября 2025, 11:39 1
Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром

По итогам двух туров на плей-офф претендуют Гауфф, Пегула и Соболенко

«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Футбол | 05 ноября 2025, 12:12 10
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК

Бывший наставник сборной Украины не верит, что динамовцы смогут выйти из группы Лиги конференций

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05.11.2025, 06:23
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Бокс | 05.11.2025, 04:22
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05.11.2025, 00:06
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 10
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 49
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем