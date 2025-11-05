Киз снялась с последнего матча на Итоговом турнире. С кем сыграет Рыбакина?

Чемпионка Australian Open и седьмая ракетка мира Мэдисон Киз (США) снялась с Итогового турнира WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

5 ноября Киз в третьем туре группы Серены Уильямс должна была сыграть против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 6). Американка отказалась от поединка из-за болезни. Мэдисон заменит вторая запасная Екатерина Александрова (WTA 10). Первая запасная Мирра Андреева не чувствует себя комфортно для игры.

Киз уже не имела никаких шансов на выход в полуфинал. В первом туре она уступила Иге Свентек, а во втором проиграла Аманде Анисимовой.

Встреча Рыбакиной с Александровой также не будет иметь никакого турнирного значения. Елена благодаря двум победам (выигранные матчи у Анисимовой и Свентек) досрочно стала первой в квартете и пробилась в плей-офф WTA Finals.

Елена и Екатерина начнут противостояние ориентировочно в 16:00 по Киеву. В личных встречах перевес у Александровой – 3:2.