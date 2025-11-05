Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киз снялась с последнего матча на Итоговом турнире. С кем сыграет Рыбакина?
WTA
05 ноября 2025, 14:07 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:30
361
0

Киз снялась с последнего матча на Итоговом турнире. С кем сыграет Рыбакина?

Вместо Мэдисон проти Елены выйдет вторая запасная Екатерина Александрова

05 ноября 2025, 14:07 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:30
361
0
Киз снялась с последнего матча на Итоговом турнире. С кем сыграет Рыбакина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Чемпионка Australian Open и седьмая ракетка мира Мэдисон Киз (США) снялась с Итогового турнира WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

5 ноября Киз в третьем туре группы Серены Уильямс должна была сыграть против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 6). Американка отказалась от поединка из-за болезни. Мэдисон заменит вторая запасная Екатерина Александрова (WTA 10). Первая запасная Мирра Андреева не чувствует себя комфортно для игры.

Киз уже не имела никаких шансов на выход в полуфинал. В первом туре она уступила Иге Свентек, а во втором проиграла Аманде Анисимовой.

Встреча Рыбакиной с Александровой также не будет иметь никакого турнирного значения. Елена благодаря двум победам (выигранные матчи у Анисимовой и Свентек) досрочно стала первой в квартете и пробилась в плей-офф WTA Finals.

Елена и Екатерина начнут противостояние ориентировочно в 16:00 по Киеву. В личных встречах перевес у Александровой – 3:2.

По теме:
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир WTA Мэдисон Киз Екатерина Александрова Елена Рыбакина болезнь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Теннис | 05 ноября 2025, 11:39 1
Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром

По итогам двух туров на плей-офф претендуют Гауфф, Пегула и Соболенко

Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05 ноября 2025, 00:06 14
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ

Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне

«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Футбол | 05.11.2025, 12:12
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Футбол | 05.11.2025, 06:42
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2025, 23:39
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 48
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем