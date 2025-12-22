Стало известно, почему Попов пропустил матч Эмполи в Серии В
Украинец заболел гриппом
В воскресенье, 21 декабря, «Эмполи» в выездном матче 17-го тура Серии В минимально победил «Мантову» – 1:0.
Среди игроков, которые пропустили этот матч, был и украинский нападающий тосканцев Богдан Попов. Причиной отсутствия 18-летнего форварда стал грипп.
В настоящее время сроки возвращения Попова к тренировкам с общей группой неизвестны.
В текущем сезоне Богдан сыграл 12 матчей за «Эмполи» во всех турнирах и забил пять голов.
«Адзурри» занимают восьмое место в турнирной таблице Серии В, имея после 17 туров 23 набранных очка.
