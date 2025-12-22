Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Попов пропустил матч Эмполи в Серии В
Италия
22 декабря 2025, 09:49 | Обновлено 22 декабря 2025, 09:50
293
0

Стало известно, почему Попов пропустил матч Эмполи в Серии В

Украинец заболел гриппом

22 декабря 2025, 09:49 | Обновлено 22 декабря 2025, 09:50
293
0
Стало известно, почему Попов пропустил матч Эмполи в Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

В воскресенье, 21 декабря, «Эмполи» в выездном матче 17-го тура Серии В минимально победил «Мантову» – 1:0.

Среди игроков, которые пропустили этот матч, был и украинский нападающий тосканцев Богдан Попов. Причиной отсутствия 18-летнего форварда стал грипп.

В настоящее время сроки возвращения Попова к тренировкам с общей группой неизвестны.

В текущем сезоне Богдан сыграл 12 матчей за «Эмполи» во всех турнирах и забил пять голов.

«Адзурри» занимают восьмое место в турнирной таблице Серии В, имея после 17 туров 23 набранных очка.

По теме:
КОНСЕЙСАУ: «Милан? Была нестабильность на уровне клуба»
ДЕ РОССИ: «Мы заслуживали уйти с поля с очком, которое стоило десяти»
Малиновскому вынесли вердикт за его игру в матче с Аталантой
Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия B болезнь
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21 декабря 2025, 14:08 8
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22 декабря 2025, 07:53 0
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб

Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»

Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 22.12.2025, 07:22
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 21.12.2025, 23:02
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Футбол | 22.12.2025, 02:31
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 12
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 3
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 10
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем