Стало известно, почему Попов пропустил матч Эмполи в Серии В

В воскресенье, 21 декабря, «Эмполи» в выездном матче 17-го тура Серии В минимально победил «Мантову» – 1:0.

Среди игроков, которые пропустили этот матч, был и украинский нападающий тосканцев Богдан Попов. Причиной отсутствия 18-летнего форварда стал грипп.

В настоящее время сроки возвращения Попова к тренировкам с общей группой неизвестны.

В текущем сезоне Богдан сыграл 12 матчей за «Эмполи» во всех турнирах и забил пять голов.

«Адзурри» занимают восьмое место в турнирной таблице Серии В, имея после 17 туров 23 набранных очка.