Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Важная и убедительная победа. Видеообзор

6 ноября американская теннисистка Джессика Пегула уверенно разобралась с Жасмин Паолини в третьем туре группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025.

Пегула переиграла Паолини в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 5 минут. Джессика выиграла все шесть очных противостояний против Жасмин.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Благодаря столь убедительной победе Пегула гарантировала себе полуфинал WTA Finals. Вторая полуфиналистка из этого квартета определится в поединке Арина Соболенко – Коко Гауфф.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

🔹 Третий тур. 6 ноября

Джессика Пегула – Жасмин Паолини – 6:2, 6:3

Видеообзор матча