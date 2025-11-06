Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Важная и убедительная победа. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025
6 ноября американская теннисистка Джессика Пегула уверенно разобралась с Жасмин Паолини в третьем туре группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025.
Пегула переиграла Паолини в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 5 минут. Джессика выиграла все шесть очных противостояний против Жасмин.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Благодаря столь убедительной победе Пегула гарантировала себе полуфинал WTA Finals. Вторая полуфиналистка из этого квартета определится в поединке Арина Соболенко – Коко Гауфф.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф
🔹 Третий тур. 6 ноября
Джессика Пегула – Жасмин Паолини – 6:2, 6:3
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уорд стремится сразиться с Энтони
Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс