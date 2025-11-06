Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Важная и убедительная победа. Видеообзор
06 ноября 2025, 17:48
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025

6 ноября американская теннисистка Джессика Пегула уверенно разобралась с Жасмин Паолини в третьем туре группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025.

Пегула переиграла Паолини в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 5 минут. Джессика выиграла все шесть очных противостояний против Жасмин.

Благодаря столь убедительной победе Пегула гарантировала себе полуфинал WTA Finals. Вторая полуфиналистка из этого квартета определится в поединке Арина Соболенко – Коко Гауфф.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

🔹 Третий тур. 6 ноября

Джессика Пегула Жасмин Паолини – 6:2, 6:3

Видеообзор матча

По теме:
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
