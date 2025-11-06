Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025
WTA
06 ноября 2025, 17:20 | Обновлено 06 ноября 2025, 17:36
Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025

Джессика в двух сетах разобралась с Жасмин в третьем туре группы Штеффи Граф

06 ноября 2025, 17:20 | Обновлено 06 ноября 2025, 17:36
Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Пятая ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025.

В решающем третьем туре группы Серены Уильямс американка одолела представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA 8) за 1 час и 5 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Третий тур. 6 ноября

Джессика Пегула (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:3

Пегула в шестой раз сыграла против Паолини и добыла шестую победу, в частности вторую в 2025 году.

Джессика завершила групповой этап с двумя викториями и 58% выигранных геймов – нет шансов, что и Коко Гауфф, и Арина Соболенко (в случае победы Коко в трех сетах) обойдут ее по этому показателю. Гауфф и Соболенко в очном поединке определят вторую полуфиналистку из этого квартета – от результата их матча также зависит, станет Джессика первой или второй.

Пегула стала первой американкой, которая после 30 лет добилась 53 побед за сезон на уровне Тура, с тех пор как Серена Уильямс набрала 53 выигранных матча в 2015 году.

Джессика Пегула Жасмин Паолини Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
Молодчинка ! .. Скоріше всього вийде з другого місця,  і буде важкий матч з Рибкою ..
(Хоча є варіанти і на перше місце) 
