Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025

Пятая ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025.

В решающем третьем туре группы Серены Уильямс американка одолела представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA 8) за 1 час и 5 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Третий тур. 6 ноября

Джессика Пегула (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:3

Пегула в шестой раз сыграла против Паолини и добыла шестую победу, в частности вторую в 2025 году.

Джессика завершила групповой этап с двумя викториями и 58% выигранных геймов – нет шансов, что и Коко Гауфф, и Арина Соболенко (в случае победы Коко в трех сетах) обойдут ее по этому показателю. Гауфф и Соболенко в очном поединке определят вторую полуфиналистку из этого квартета – от результата их матча также зависит, станет Джессика первой или второй.

Пегула стала первой американкой, которая после 30 лет добилась 53 побед за сезон на уровне Тура, с тех пор как Серена Уильямс набрала 53 выигранных матча в 2015 году.