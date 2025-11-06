Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025
Джессика в двух сетах разобралась с Жасмин в третьем туре группы Штеффи Граф
Пятая ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025.
В решающем третьем туре группы Серены Уильямс американка одолела представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA 8) за 1 час и 5 минут.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф
Третий тур. 6 ноября
Джессика Пегула (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:3
Пегула в шестой раз сыграла против Паолини и добыла шестую победу, в частности вторую в 2025 году.
Джессика завершила групповой этап с двумя викториями и 58% выигранных геймов – нет шансов, что и Коко Гауфф, и Арина Соболенко (в случае победы Коко в трех сетах) обойдут ее по этому показателю. Гауфф и Соболенко в очном поединке определят вторую полуфиналистку из этого квартета – от результата их матча также зависит, станет Джессика первой или второй.
Пегула стала первой американкой, которая после 30 лет добилась 53 побед за сезон на уровне Тура, с тех пор как Серена Уильямс набрала 53 выигранных матча в 2015 году.
