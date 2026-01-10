ФОТО. Праздник тенниса. Как это было: Костюк и Свитолина вышли в финалы
Смотрите фотогалерею матчей Марты и Элины в Брисбене и Окленде соответственно
10 января украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в финалы на хардовых турниров WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде соответственно.
Марта в полуфинале пятисотника в Брисбене разгромила Джессику Пегулу, а Свитолина на новозеландских соревнованиях справилась с Ивой Йович.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матчей Костюк (против Пегулы) и Свитолиной (против Йович)!
11 числа Марта и Элина проведут решающие поединки. Костюк встретится с Ариной Соболенко, а Свитолина поборется против Ван Синьюй.
Фотогалерея матча Марта Костюк – Джессика Пегула
Фотогалерея матча Элина Свитолина – Ива Йович
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лена Хекки-Гросс чуть не пропустила спринт из-за проблем с инвентарем
Кава и Зелиньски в смешанном парном матче одолели Гауфф и Харрисона