Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Праздник тенниса. Как это было: Костюк и Свитолина вышли в финалы
WTA
10 января 2026, 20:41 |
322
1

ФОТО. Праздник тенниса. Как это было: Костюк и Свитолина вышли в финалы

Смотрите фотогалерею матчей Марты и Элины в Брисбене и Окленде соответственно

10 января 2026, 20:41 |
322
1 Comments
ФОТО. Праздник тенниса. Как это было: Костюк и Свитолина вышли в финалы
Коллаж Sport.ua

10 января украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в финалы на хардовых турниров WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде соответственно.

Марта в полуфинале пятисотника в Брисбене разгромила Джессику Пегулу, а Свитолина на новозеландских соревнованиях справилась с Ивой Йович.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матчей Костюк (против Пегулы) и Свитолиной (против Йович)!

11 числа Марта и Элина проведут решающие поединки. Костюк встретится с Ариной Соболенко, а Свитолина поборется против Ван Синьюй.

Фотогалерея матча Марта Костюк – Джессика Пегула

fotogalereya-matcha-marta-kostyuk-dzhessika-pegula-1001-brisben
fotogalereya-matcha-marta-kostyuk-dzhessika-pegula-1001-brisben-foto-1
fotogalereya-matcha-marta-kostyuk-dzhessika-pegula-1001-brisben-foto-2
fotogalereya-matcha-marta-kostyuk-dzhessika-pegula-1001-brisben-foto-3
fotogalereya-matcha-marta-kostyuk-dzhessika-pegula-1001-brisben-foto-4

Фотогалерея матча Элина Свитолина – Ива Йович

fotogalereya-matcha-elina-svitolia-iva-yovich-1001-oklend
fotogalereya-matcha-elina-svitolia-iva-yovich-1001-oklend-foto-1
fotogalereya-matcha-elina-svitolia-iva-yovich-1001-oklend-foto-2
fotogalereya-matcha-elina-svitolia-iva-yovich-1001-oklend-foto-3
fotogalereya-matcha-elina-svitolia-iva-yovich-1001-oklend-foto-4
По теме:
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Расписание финалов в Брисбене и Окленде. Когда стартуют Костюк и Свитолина?
Свитолина проведет 23-й финал в карьере. Сколько выиграла титулов?
Марта Костюк Элина Свитолина WTA Брисбен WTA Окленд фото фотогалерея Ива Йович Джессика Пегула
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира
Биатлон | 10 января 2026, 07:44 0
ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира
ФОТО. Биатлонистка разломала винтовку перед гонкой Кубка мира

Лена Хекки-Гросс чуть не пропустила спринт из-за проблем с инвентарем

ВИДЕО. Сборная Польши в миксте одолела США и вышла в финал United Cup
Теннис | 10 января 2026, 16:01 0
ВИДЕО. Сборная Польши в миксте одолела США и вышла в финал United Cup
ВИДЕО. Сборная Польши в миксте одолела США и вышла в финал United Cup

Кава и Зелиньски в смешанном парном матче одолели Гауфф и Харрисона

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 10.01.2026, 12:19
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Биатлон | 10.01.2026, 13:36
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Olex
Подивився хайлайти того, як Мартуся приймала пігулки перед можливим фіналом з бульбазавром. Це просто краса. Можливо щось в голові переключилось. Але така Марта може вигравати майже у всіх. Чи вистачить такої гри проти Іги (коли та на ходу) і Сабалєнки, побачимо. Але це рівень топ-5. 
Ответить
0
Популярные новости
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 31
Теннис
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем