ФОТО. Праздник тенниса. Как это было: Костюк и Свитолина вышли в финалы

10 января украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в финалы на хардовых турниров WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде соответственно.

Марта в полуфинале пятисотника в Брисбене разгромила Джессику Пегулу, а Свитолина на новозеландских соревнованиях справилась с Ивой Йович.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матчей Костюк (против Пегулы) и Свитолиной (против Йович)!

11 числа Марта и Элина проведут решающие поединки. Костюк встретится с Ариной Соболенко, а Свитолина поборется против Ван Синьюй.

Фотогалерея матча Марта Костюк – Джессика Пегула

Фотогалерея матча Элина Свитолина – Ива Йович