Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ига Свентек – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
WTA
03 ноября 2025, 13:27 |
189
0

Ига Свентек – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025

Поединок второго тура группы Серены Уильямс состоится 3 ноября и начнется в 16:00

Ига Свентек – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

3 ноября, свою встречу во втором туре Итогового турнира проведут Ига Свентек (WTA 2) и Елена Рыбакина (WTA 6).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ига Свентек

Польская теннисистка без проблем пробилась на Итоговый турнир, хотя в этом сезоне была далека от своей лучшей версии. Главным достижением Свентек стал выигранный Уимблдон, также она взяла титулы в Цинциннати и Сеуле, так что провала точно нет.

В первом туре этого турнира Ига легко справилась с американкой Мэдисон Киз – 6:1, 6:2, американка была не в лучшей форме, чем и удалось воспользоваться. Полька находится в неплохой форме, она точно относится к числу претендентов на победу на Итоговом турнире, один такой титул у нее уже есть.

Елена Рыбакина

У спортсменки, представляющей Казахстан был тяжелый сезон, у нее не было стабильности в игре и результатах. Рыбакина выиграла только турниры в Страсбурге и Нинбо, при этом не смогла себя проявить на шлемах, где ни разу не зашла дпльше четвертого круга в этом году.

Показывать свой теннис где-то мешали и травмы, но попадание на Итоговый турнир все же неплохо е достижение. Теннисистка сейчас в неплохой форме, в первом туре она уверенно разобралась с четвертой ракеткой мира, Амандой Анисимовой – 6:3, 6:1. Думаю, шансы на полуфинал высокие, даже если уступит Свентек, должна обыгрывать Киз, которая явно не на ходу.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой десять раз, пока Свентек ведет со счетом 6:4. Целых четыре матча провели спортсменки между собой в текущем сезоне, во всех случаях Рыбакина проигрывала.

Прогноз на матч

Встречаются лидер своей группы, поэтому победа с большой вероятностью обеспечит выход в полуфинал турнира. Явного фаворита в этой паре не выделяют, хотя я отдам преимущество польской спортсменке.

Учитывая статистику очных противостояний, на стороне Свентек психологический перевес. Я думаю, спортсменки покажут интересную игру, но поставлю здесь на чистую победу Иги за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Ига Свентек
03.11.2025 -
16:00
Елена Рыбакина
Победа Свентек 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
