3 ноября, свою встречу во втором туре Итогового турнира проведут Ига Свентек (WTA 2) и Елена Рыбакина (WTA 6).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ига Свентек

Польская теннисистка без проблем пробилась на Итоговый турнир, хотя в этом сезоне была далека от своей лучшей версии. Главным достижением Свентек стал выигранный Уимблдон, также она взяла титулы в Цинциннати и Сеуле, так что провала точно нет.

В первом туре этого турнира Ига легко справилась с американкой Мэдисон Киз – 6:1, 6:2, американка была не в лучшей форме, чем и удалось воспользоваться. Полька находится в неплохой форме, она точно относится к числу претендентов на победу на Итоговом турнире, один такой титул у нее уже есть.

Елена Рыбакина

У спортсменки, представляющей Казахстан был тяжелый сезон, у нее не было стабильности в игре и результатах. Рыбакина выиграла только турниры в Страсбурге и Нинбо, при этом не смогла себя проявить на шлемах, где ни разу не зашла дпльше четвертого круга в этом году.

Показывать свой теннис где-то мешали и травмы, но попадание на Итоговый турнир все же неплохо е достижение. Теннисистка сейчас в неплохой форме, в первом туре она уверенно разобралась с четвертой ракеткой мира, Амандой Анисимовой – 6:3, 6:1. Думаю, шансы на полуфинал высокие, даже если уступит Свентек, должна обыгрывать Киз, которая явно не на ходу.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой десять раз, пока Свентек ведет со счетом 6:4. Целых четыре матча провели спортсменки между собой в текущем сезоне, во всех случаях Рыбакина проигрывала.

Прогноз на матч

Встречаются лидер своей группы, поэтому победа с большой вероятностью обеспечит выход в полуфинал турнира. Явного фаворита в этой паре не выделяют, хотя я отдам преимущество польской спортсменке.

Учитывая статистику очных противостояний, на стороне Свентек психологический перевес. Я думаю, спортсменки покажут интересную игру, но поставлю здесь на чистую победу Иги за 1,6.