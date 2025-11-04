Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Первая победа чемпионки 2024 года. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025
4 ноября третья ракетка мира из США Коко Гауфф нанесла поражение Жасмин Паолини во втором туре группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025.
Американка одержала убедительную победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 20 минут.
Для Коко, которая является действующей чемпионкой WTA Finals, это первый выигранный матч в Эр-Рияде в этом году. В одном квартете с Гауфф и Паолини выступают Арина Соболенко и Джессика Пегула.
🏆 Итоговый тур WTA 2025. Група Штеффи Граф
🔹 Второй тур. 4 ноября
Коко Гауфф – Жасмин Паолини – 6:3, 6:2
Видеообзор матча
