  Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Первая победа чемпионки 2024 года. Видеообзор
04 ноября 2025
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Первая победа чемпионки 2024 года. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Жасмин Паолини

4 ноября третья ракетка мира из США Коко Гауфф нанесла поражение Жасмин Паолини во втором туре группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025.

Американка одержала убедительную победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 20 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для Коко, которая является действующей чемпионкой WTA Finals, это первый выигранный матч в Эр-Рияде в этом году. В одном квартете с Гауфф и Паолини выступают Арина Соболенко и Джессика Пегула.

🏆 Итоговый тур WTA 2025. Група Штеффи Граф

🔹 Второй тур. 4 ноября

Коко Гауфф Жасмин Паолини – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

