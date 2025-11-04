Гауфф одолела Паолини на Итоговом турнире. Жасмин – аут, у Коко есть шансы

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) выиграла первый матч на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Во втором туре группы Штеффи Граф американка в двух сетах разобралась с представительницей Италии Жасмин Паолини (WTA 8) за 1 час и 20 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Второй тур. 4 ноября

Коко Гауфф (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 6:2

Гауфф провела седьмое очное противостояние против Паолини и добыла четвертую победу, в частности вторую в 2025 году.

На старте WTA Finals Коко уступила Джессике Пегуле, а Жасмин проиграла Арине Соболенко. Паолини потеряла шансы на выход в плей-офф соревнованйи.

Коко – самая молодая теннисистка, которая одержала 10+ побед над теннисистками из топ-10 за один сезон после Иги Свентек в 2022 году, и самая молодая американка с 2002 года, когда это удалось Серене Уильямс.

Гофф стала третьей представительницей США в Открытой эре, которой покорилось планка в 30+ побед на хардовых кортах в течение 3+ календарных лет подряд (2023–2025), после Линдси Дэвенпорт (1997–2001) и Серены Уильямс (2013–2015).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine