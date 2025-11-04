Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гауфф одолела Паолини на Итоговом турнире. Жасмин – аут, у Коко есть шансы
WTA
04 ноября 2025, 17:39 | Обновлено 04 ноября 2025, 18:24
Гауфф одолела Паолини на Итоговом турнире. Жасмин – аут, у Коко есть шансы

Американка добыла победу в двух сетах во втором туре группы Штеффи Граф

Гауфф одолела Паолини на Итоговом турнире. Жасмин – аут, у Коко есть шансы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) выиграла первый матч на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Во втором туре группы Штеффи Граф американка в двух сетах разобралась с представительницей Италии Жасмин Паолини (WTA 8) за 1 час и 20 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Второй тур. 4 ноября

Коко Гауфф (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 6:2

Гауфф провела седьмое очное противостояние против Паолини и добыла четвертую победу, в частности вторую в 2025 году.

На старте WTA Finals Коко уступила Джессике Пегуле, а Жасмин проиграла Арине Соболенко. Паолини потеряла шансы на выход в плей-офф соревнованйи.

Коко – самая молодая теннисистка, которая одержала 10+ побед над теннисистками из топ-10 за один сезон после Иги Свентек в 2022 году, и самая молодая американка с 2002 года, когда это удалось Серене Уильямс.

Гофф стала третьей представительницей США в Открытой эре, которой покорилось планка в 30+ побед на хардовых кортах в течение 3+ календарных лет подряд (2023–2025), после Линдси Дэвенпорт (1997–2001) и Серены Уильямс (2013–2015).

По теме:
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Первая победа чемпионки 2024 года. Видеообзор
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Жасмин Паолини Коко Гауфф Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
