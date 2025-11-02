Коко Гауфф – Джессика Пегула. Не самый очевидный результат. Видеообзор

2 ноября американская теннисистка Джессика Пегула нанесла поражение своей соотечественнице и подруге Коко Гауфф на старте Итогового турнира WTA 2025.

Пегула и Гауфф сошлись в первом туре группы Штеффи Граф. Джессика одержала победу со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 за 2 часа и 15 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Перед стартом противостояния букмекеры считали Коко небольшой фавориткой.

В одном квартете Джессика и Коко выступают вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

🔹 Первый тур. 2 ноября

Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6

Видеообзор матча