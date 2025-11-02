Коко Гауфф – Джессика Пегула. Не самый очевидный результат. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025
2 ноября американская теннисистка Джессика Пегула нанесла поражение своей соотечественнице и подруге Коко Гауфф на старте Итогового турнира WTA 2025.
Пегула и Гауфф сошлись в первом туре группы Штеффи Граф. Джессика одержала победу со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 за 2 часа и 15 минут.
Перед стартом противостояния букмекеры считали Коко небольшой фавориткой.
В одном квартете Джессика и Коко выступают вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф
🔹 Первый тур. 2 ноября
Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6
Видеообзор матча
