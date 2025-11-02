Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коко Гауфф – Джессика Пегула. Не самый очевидный результат. Видеообзор
WTA
02 ноября 2025, 21:46 |
152
0

Коко Гауфф – Джессика Пегула. Не самый очевидный результат. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025

02 ноября 2025, 21:46 |
152
0
Коко Гауфф – Джессика Пегула. Не самый очевидный результат. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Джессика Пегула

2 ноября американская теннисистка Джессика Пегула нанесла поражение своей соотечественнице и подруге Коко Гауфф на старте Итогового турнира WTA 2025.

Пегула и Гауфф сошлись в первом туре группы Штеффи Граф. Джессика одержала победу со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 за 2 часа и 15 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Перед стартом противостояния букмекеры считали Коко небольшой фавориткой.

В одном квартете Джессика и Коко выступают вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

🔹 Первый тур. 2 ноября

Коко Гауфф – Джессика Пегула – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6

Видеообзор матча

По теме:
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Сенсации не случилось. Видеообзор матча
Прошлогодняя чемпионка проиграла: Пегула одолела Гауфф на старте WTA Finals
Коко Гауфф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джессика Пегула Коко Гауфф теннисные видеообзоры Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 4
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02 ноября 2025, 08:20 10
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»

Британец не готовился к бою с украинцем

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Футбол | 02.11.2025, 16:48
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 05:04
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
Теннис | 02.11.2025, 19:01
Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем