Прошлогодняя чемпионка проиграла: Пегула одолела Гауфф на старте WTA Finals

Пятая ракетка мира Джессика Пегула из США успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2025.

В первом туре группы Штеффи Граф Пегула в трех сетах переиграла свою соотечественницу Коко Гауфф (WTA 3) за 2 часа и 15 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Первый тур. 2 ноября

Коко Гауфф (США) – Джессика Пегула (США) – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6

Пегула и Гауфф провели восьмое очное противостояние. Джессика одолела Коко в пятый раз.

Гауфф в прошлом году выиграла трофей WTA Finals. Коко стала первой действующей чемпионкой Итогового с 2018, которая проиграла в первом туре группового этапа. Семь лет назад Каролин Возняцки уступила Каролине Плишковой.

Пегула в четвертый раз в карьере играет на Итоговом. В 2023 Джесси добралась до финала и уступила Иге Свентек.

В одном квартете Коко и Джессика выступают вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини. 2 ноября Соболенко одолела Паолини со счетом 6:3, 6:1.