Паолини проиграла Соболенко на старте Итогового турнира WTA 2025

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 8) проиграла стартовый матч на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 1 по 8 ноябя.

В первом туре группы Штеффи Граф Паолини в двух сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 10 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Первый тур. 2 ноября

Арина Соболенко – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 6:1

Паолини провела восьмое очное противостояние против Соболенко и потерпела шестое поражение, в частности пятое подряд.

Жасмин во второй раз в карьере выступает на WTA Finals. В прошлом году итальянка не сумела выйти в плей-офф.

В одном квартете Соболенко и Паолини играют вместе с американками Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.