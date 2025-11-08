Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA Finals 2025
WTA
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA Finals 2025

Поединок состоится 8 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября, на Итоговом турнире в Эр-Рияде состоится финальный матч, в котором сразятся Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (WTA 6).

Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

Выход в финал Итогового турнира Арины Соболенко не стал сенсацией, ведь она лидер мирового рейтинга. В группе спортсменка выглядела уверенно, хотя соперницы были сильными. Сначала была победа над итальянкой Жасмин Паолини – 6:3, 6:1, а потом справилась с американкой Пегулой – 6:4, 2:6, 6:3. Даже с двумя победами путевка в полуфинал не была обеспечена, в третьем матче теннисистка одолела Коко Гауфф – 7:6, 6:2.

Напряженным и сложным получился полуфинал против неуступчивой Аманды Анисимовой – 6:3, 3:6, 6:3. Приятно заканчивать сезон первой ракеткой мира и взять вдобавок Итоговый турнир, у Соболенко есть такая возможность, она в форме, хотя соперница сложная.

Елена Рыбакина

Большую часть сезона Рыбакина не оправдывала ожиданий, показывая только местами свой теннис. Перед Итоговым турниром она набрала форму, поэтому выход в финал можно считать закономерным. На групповом этапе спортсменка разгромила Анисимову – 6:3, 6:1, смогла одолеть Свентек – 3:6, 6:1, 6:0. В последнем матче группы справилась с Екатериной Александровой – 6:4, 6:4, которая заменила американку Мэдисон Киз.

В полуфинале была непростая битва против Джессики Пегулы, не удивительно, что матч продлился три сета – 4:6, 6:4, 6:3. До титула остался один шаг, но нужно обыгрывать лидера мирового рейтинга. Рыбакина именно в той форме, когда способна справиться с любой соперницей.

Личные встречи

У теннисисток большая история очных противостояний, они играли между собой 13 раз, пока счет 8:5 в пользу Соболенко. Трижды пересекались спортсменки в этом году, здесь тоже ведет белорусская «нейтралка» - 2:1.

Прогноз

Нас ожидает битва достойная финала, спортсменки заслужили побороться за титул, хотя бы потому, что выиграли все матчи на турнире, хотя в группе могли бы теоретически проиграть.

У букмекеров небольшим фаворитом идет Соболенко, но встретятся две сильные и опытные теннисистки. Есть большая вероятность, что такая встреча затянется, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 21,5 гейма за 1,68.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
08.11.2025 -
18:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 21.5 1.68
Арина Соболенко Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
