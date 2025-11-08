Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 ноября 2025, 21:19 |
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор решающего матча на WTA Finals 2025 в Эр-Рияде

08 ноября 2025, 21:19 |
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

8 ноября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале Итогового турнира WTA 2025.

Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:0) за 1 час и 48 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Елена выиграла все пять матчей на WTA Finals и завоевала трофей заключительных соревнований года.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 3:6, 6:7 (0:7)

Видеообзор матча

