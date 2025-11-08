Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025.

В финале представительница Казахстана переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в двух сетах за 1 час и 47 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 3:6, 6:7 (0:7)

Во второй партии Рыбакина отыграла два сетбола в 10-м гейме на подаче.

Елена провела 14-е очное противостояние против Арины и одержала шестую победу.

Рыбакина в третий раз в карьере выступила на WTA Finals, впервые вышла из группы и сразу же взяла титул. На групповом этапе Елена одолела Аманду Анисимову, Игу Свентек и Екатерину Александрову, а в полуфинале справилась с Джессикой Пегулой.

Рыбакина выиграла все пять матчей в Эр-Рияде и как непобежденная чемпионка получит чек в 5 миллионов и 235 тысяч долларов – рекордные призовые в истории тенниса.

Елена завоевала 11-й трофей в карьере и первый крупный титул с 2023 года, когда стала чемпионкой тысячника в Риме.

