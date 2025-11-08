Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08 ноября 2025, 20:02 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:52
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025

Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде

Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025.

В финале представительница Казахстана переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в двух сетах за 1 час и 47 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – 3:6, 6:7 (0:7)

Во второй партии Рыбакина отыграла два сетбола в 10-м гейме на подаче.

Елена провела 14-е очное противостояние против Арины и одержала шестую победу.

Рыбакина в третий раз в карьере выступила на WTA Finals, впервые вышла из группы и сразу же взяла титул. На групповом этапе Елена одолела Аманду Анисимову, Игу Свентек и Екатерину Александрову, а в полуфинале справилась с Джессикой Пегулой.

Рыбакина выиграла все пять матчей в Эр-Рияде и как непобежденная чемпионка получит чек в 5 миллионов и 235 тысяч долларов – рекордные призовые в истории тенниса.

Елена завоевала 11-й трофей в карьере и первый крупный титул с 2023 года, когда стала чемпионкой тысячника в Риме.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 7
Обсервер Влад
Риба під кінець сезону набрала непогану форму, тому цілком очікуваний винос бульби в одну калитку. З чим її можна власне і привітати.
Ответить
+7
Попандопуло из Одессы
Неожиданный тай, но такой приятный.
Ответить
+5
Олександр Науменко
Фінал, якого в цивілізованому світі, не мало бути.
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
cooperchack
Транса наказали 
Ответить
0
С Пп
0-7 на тайе? Весь допинг выветрился из ватки? 
Ответить
-1
