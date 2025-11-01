WTA01 ноября 2025, 20:58 |
214
0
Ига Свентек – Мэдисон Киз. Вынесла с корта в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025
01 ноября 2025, 20:58 |
214
0
1 ноября польская теннисистка Ига Свентек уверенно переиграла Мэдисон Киз на старте Итогового турнира 2025.
Свентек разгромила оппонентку в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 1 минуту.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ига и Киз выступают в группе Серены Уильямс вместе с Амандой Анисимовой и Еленой Рыбакиной.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс
🔹 Первый тур. 1 ноября
Ига Свентек – Мэдисон Киз – 6:1, 6:2
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 ноября 2025, 05:22 0
Британец похвалил Итауму
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 2
Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером
Теннис | 01.11.2025, 18:10
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Теннис | 01.11.2025, 19:31
Комментарии 0
Популярные новости
31.10.2025, 16:42
31.10.2025, 09:12 53
31.10.2025, 06:23 43
31.10.2025, 03:55 5
30.10.2025, 17:20 22
31.10.2025, 20:10 5
31.10.2025, 08:34 4