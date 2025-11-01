Ига Свентек – Мэдисон Киз. Вынесла с корта в Эр-Рияде. Видеообзор матча

1 ноября польская теннисистка Ига Свентек уверенно переиграла Мэдисон Киз на старте Итогового турнира 2025.

Свентек разгромила оппонентку в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 1 минуту.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ига и Киз выступают в группе Серены Уильямс вместе с Амандой Анисимовой и Еленой Рыбакиной.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

🔹 Первый тур. 1 ноября

Ига Свентек – Мэдисон Киз – 6:1, 6:2

Видеообзор матча