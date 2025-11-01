Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свентек – Мэдисон Киз. Вынесла с корта в Эр-Рияде. Видеообзор матча
WTA
01 ноября 2025, 20:58 |
214
0

Ига Свентек – Мэдисон Киз. Вынесла с корта в Эр-Рияде. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025

01 ноября 2025, 20:58 |
214
0
Ига Свентек – Мэдисон Киз. Вынесла с корта в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Ига Свентек

1 ноября польская теннисистка Ига Свентек уверенно переиграла Мэдисон Киз на старте Итогового турнира 2025.

Свентек разгромила оппонентку в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 1 минуту.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ига и Киз выступают в группе Серены Уильямс вместе с Амандой Анисимовой и Еленой Рыбакиной.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

🔹 Первый тур. 1 ноября

Ига Свентек Мэдисон Киз – 6:1, 6:2

Видеообзор матча

По теме:
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор
Неожиданный разгром за час: Анисимова и Рыбакина провели матч на WTA Finals
Ига Свёнтек Мэдисон Киз теннисные видеообзоры Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Бокс | 01 ноября 2025, 05:22 0
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»

Британец похвалил Итауму

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 2
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Теннис | 01.11.2025, 18:10
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Теннис | 01.11.2025, 19:31
Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 53
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем