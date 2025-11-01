Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпионка Уимблдона снесла чемпионку AO: Свентек стартовала на WTA Finals
01 ноября 2025, 18:20 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:48
Чемпионка Уимблдона снесла чемпионку AO: Свентек стартовала на WTA Finals

Ига отдала всего три гейма Мэдисон Киз в первом туре группы Серены Уильямс

01 ноября 2025, 18:20 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:48
Чемпионка Уимблдона снесла чемпионку AO: Свентек стартовала на WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка и вторая ракетка мира Ига Свентек успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.

В первом туре группы Серены Уильямс полька в двух сетах разгромила Мэдисон Киз (США, WTA 7) за 1 час и 1 минуту.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Первый тур. 1 ноября

Ига Свентек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:2

Свентек провела восьмое очное противостояние против Киз. Ига одержала шестую победу над Мэдисон. В 2025 году полька и американка в третий сошлись друг с другом – Киз одолела Свентек в полуфинале Australian Open, где в итоге взяла трофей, а Ига взяла реванш в четвертьфинале тысячника в Мадриде.

Свентек, которая стала чемпионкой Уимблдона-2025, пятый год подряд играет на WTA Finals. В 2023 году она завоевала трофей Итогового.

Только Мария Шарапова (17), Серена Уильямс и Мартина Навратилова (по 14) одержали больше побед в матчах группового этапа на Итоговых турнирах WTA, чем Ига (10).

Свентек остается непобежденной в стартовых матчах турниров WTA уже четыре года, включая United Cup и WTA Finals: 69 соревнований подряд с момента поражения от Марии Саккари на Итоговом в 2021 года на кортах Гвадалахары.

Свентек и Киз выступают в одном квартете вместе с Амандой Анисимовой и Еленой Рыбакиной.

