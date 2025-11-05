Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 ноября 2025, 12:06 |
180
0

Встреча третьего тура группы Серены Уильямс начнется 5 ноября ориентировочно в 17:30

Ига Свентек – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

5 ноября, во втором туре Итогового турнира в Эр-Рияде, свою встречу проведут Ига Свентек (WTA 2) и Аманда Анисимова (WTA 4).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ига Свентек

Польская спортсменка не выглядела идеально в этом сезоне, хотя входит в число претендентов на победу в этом турнире. В первом туре удалось уверенно обыграть американку Мэдисон Киз – 6:1, 6:2. Совсем иначе сложился матч второго круга против Рыбакиной, где Свентек взяла первый сет 6:3, а потом провалила последующие две партии – 1:6, 0:6.

Когда полька показывает свой фирменный теннис, тяжело кому-то устоять, даже покрытие не имеет значения. Свое право на осечку Ига уже использовала, теперь каждый матч может стать последним на турнире. Как показал последний матч, провалы в игре еще не исчезли, над этим надо работать.

Аманда Анисимова

Дебют на Итоговом турнире непростой для Анисимовой, она уступила в первом матче Рыбакиной – 3:6, 1:6. Пришлось показывать характер во втором матче против Мэдисон Киз, уступая – 4:6, 1:3, сумела взять семь геймов подряд, что и стало залогом успеха – 6:3, 6:2.

Спортсменка может выдать хорошее выступление, но есть ощущение, что в полуфинал ей будет невероятно сложно попасть, учитывая уровень предстоящей соперницы.

В этом году Анисимова дважды играла в финалах мейджоров, но титул такого уровня ей еще не покорялся. Американка пробилась в элиту мирового тенниса, теперь надо постараться удержаться хотя бы в топ-10.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой дважды, обе встречи состоялись в текущем сезоне. Первый матч прошел в финале Уимблдона, когда Свентек выиграла 6:0, 6:0. Анисимова взяла реванш US Open – 6:4, 6:3.

Прогноз

Важная игра для обеих теннисисток, ведь победа выведет в полуфинал турнира. Полька котируется небольшим фаворитом, с чем я согласен, все-таки Ига давно играет на таком высоком уровне, а для Аманды такие турниры новый опыт. Предлагаю поставить на успех Свентек с форой -2,5 гейма за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Ига Свентек
05.11.2025 -
17:30
Аманда Анисимова
Ига Свёнтек Аманда Анисимова Итоговый турнир WTA прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
