Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джессика Пегула – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
WTA
04 ноября 2025, 14:11 |
217
1

Встреча второго тура группы Штеффи Граф начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву

Джессика Пегула – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

4 ноября, свою встречу во втором туре Итогового турнира проведут Джессика Пегула (WTA 5) и Арина Соболенко (WTA 1).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Джессика Пегула

Американская теннисистка провела этот сезон на солидном уровне, но каких-то феноменальных достижений у нее не было. Титулы в Остине, Чарльстоне и Бад Хомбург это хорошо, но для топ-уровня довольно скромно. На мейджорах лучшим выступлением был полуфинал на Открытом чемпионате США.

Итоговый турнир Пегула начала с матча против сильной землячки Коко Гауфф, которую удалось обыграть в трех партиях – 6:3, 6:7, 6:2. Джессика во втором сете смогла отыграться с 3:5, но все-таки уступила на тай-брейке. Против Соболенко американка играла много раз, так что знает, в каком ключе играть, чтоб были шансы на победу.

Арина Соболенко

Весь сезон Соболенко была на виду, без явных провалов, что и позволило держаться на вершине мирового рейтинга. Можно отметить только тот факт, что «нейтралке» не совсем удавались финалы в этом году, выиграла только один из трех на шлемах, да и на других турнирах были поражения в решающих матчах.

Как и раньше, основная проблема спортсменки ее психологическая устойчивость, ведь в плане мощи ей тяжело противостоять. Итоговый турнир Арина начала с убедительной победы над итальянкой Жасмин Паолини – 6:3, 6:1. Конечно, теннисистка хочет выиграть данные соревнования впервые за свою карьеру, особенно, находясь на вершине мирового рейтинга.

Личные встречи

Спортсменка играли между собой 11 раз, существенный перевес здесь на стороне Соболенко. В этом сезоне теннисистки пересекались трижды, 2:1 в пользу «нейтралки», но последний матч выиграла Пегула.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают существенное преимущество Соболенко в этом противостоянии. Как не крути, «нейтралка» мощнее, имеет перевес в очных встречах, а также является первой ракеткой мира. У Пегулы есть свои преимущества, за счет которых она способна навязать борьбу. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,93, данная ставка заходила в пяти последних очных противостояниях.

Прогноз Sport.ua
Джессика Пегула
04.11.2025 -
17:30
Арина Соболенко
Джессика Пегула Арина Соболенко Итоговый турнир WTA прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
За Джесс ! )
