1 ноября свою встречу на Итоговом турнире в Эр-Рияде проведут Аманда Анисимова (WTA 4) и Елена Рыбакина (WTA 6).

Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Аманда Анисимова

Этот сезон для Анисимовой стал прорывом, ведь она поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге и входит сейчас в топ-5. Много очков принесли спортсменке мейджоры, американка играла в финале Уимблдона, где уступила Свентек 0:6, 0:6, а также боролась в решающем матче за титул US Open, где проиграла Соболенко – 3:6, 6:7.

На последнем турнире в Пекине Анисимова смогла взять титул, обыграв в финале Носкову, а перед этим были победы над Паолини и Гауфф. Также спортсменка в этом году смогла выиграть турнир в Дохе. Итоговый турнир результат успешного сезона, здесь спортсменка сыграет впервые.

Елена Рыбакина

В этом сезоне Рыбакина не впечатлила, выиграла турниры в Нинбо и Страсбурге, хотя это не фантастические достижения. Спортсменке не хватало стабильности, нередко она уступала середнякам, которых должна была проходить в своей лучшей форме.

Если на своей подаче теннисистка еще могла держаться благодаря своей мощи, на приеме возникали большие проблемы. Влияло на результаты и не идеальное физическое состояние. Последний раз Рыбакина играла на турнире в Токио, где снялась в полуфинале против Носковой.

Такое решение можно частично объяснить тем, чтоб было больше отдыха перед итоговым турниром. Не думаю, что теннисистку можно относить к числу фаворитов турнира, хотя и списыать со счетов не стоит.

Личные встречи

В туре спортсменки никогда между собой не играли, но был один матч на юниорском Ролан Гаррос еще в далеком 2017-м году, тогда Рыбакина в четвертьфинале одержала победу в двух сетах.

Прогноз

Встречаются две спортсменки высокого уровня, здесь сложно кому-то отдать преимущество, не сделали это и букмекеры, давая соперницам примерно равные шансы на успех.

Движение котировок перед матчем интересное, ведь изначально Анисимова считалась небольшим фаворитом, а сейчас коэффициент на успех Рыбакиной резко падает, иными словами, многое ставят на теннисистку из Казахстана. Поскольку обе спортсменки в хорошей форме, я поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,63.