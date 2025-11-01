Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор

1 ноября американка Аманда Анисимова и казахстанка Елена Рыбакина провели очное противостояние на старте Итогового турнира WTA 2025.

Встреча завершилась неожиданно разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:1 за 58 минут. Букмекеры перед стартом игры давали обоим теннисисткам примерно одинаковые шансы.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Аманда и Елена выступают в группе Серены Уильямс. Вместе с ним также играют Ига Свентек и Мэдисон Киз.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серени Уильямс

🔹 Первый тур. 1 ноября

Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6

Видеообзор матча