Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025
1 ноября американка Аманда Анисимова и казахстанка Елена Рыбакина провели очное противостояние на старте Итогового турнира WTA 2025.
Встреча завершилась неожиданно разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:1 за 58 минут. Букмекеры перед стартом игры давали обоим теннисисткам примерно одинаковые шансы.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Аманда и Елена выступают в группе Серены Уильямс. Вместе с ним также играют Ига Свентек и Мэдисон Киз.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серени Уильямс
🔹 Первый тур. 1 ноября
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер «Динамо» оценил выступления «бело-синих» в Лиге конференций
Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю