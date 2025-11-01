Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор
WTA
01 ноября 2025, 21:07 |
176
0

Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025

01 ноября 2025, 21:07 |
176
0
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

1 ноября американка Аманда Анисимова и казахстанка Елена Рыбакина провели очное противостояние на старте Итогового турнира WTA 2025.

Встреча завершилась неожиданно разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:1 за 58 минут. Букмекеры перед стартом игры давали обоим теннисисткам примерно одинаковые шансы.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Аманда и Елена выступают в группе Серены Уильямс. Вместе с ним также играют Ига Свентек и Мэдисон Киз.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серени Уильямс

🔹 Первый тур. 1 ноября

Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6

Видеообзор матча

По теме:
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Ига Свентек – Мэдисон Киз. Вынесла с корта в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Неожиданный разгром за час: Анисимова и Рыбакина провели матч на WTA Finals
Аманда Анисимова Елена Рыбакина теннисные видеообзоры Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01 ноября 2025, 13:09 3
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»

Голкипер «Динамо» оценил выступления «бело-синих» в Лиге конференций

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01 ноября 2025, 09:45 15
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01.11.2025, 08:55
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Теннис | 01.11.2025, 19:31
Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
31.10.2025, 06:02
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем