  4. Неожиданный разгром за час: Анисимова и Рыбакина провели матч на WTA Finals
WTA
01 ноября 2025, 19:49 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:43
Неожиданный разгром за час: Анисимова и Рыбакина провели матч на WTA Finals

Елена легко справилась с Амандой в первом туре группы Серены Уильямс

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова и Елена Рыбакина

Шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выиграла стартовый матч на Итоговом турнире WTA 2025.

В первом туре группы Серены Уильямс казахстанка в двух сетах легко разобралась с представительницей США Амандой Анисимовой (WTA 4) за 58 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Первый тур. 1 ноября

Аманда Анисимова (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 1:6

Рыбакина и Анисимова впервые в карьере провели очное противостояние на уровне Тура. В 2017 году Елена одолела Аманду в четвертьфинале юниорского Ролан Гаррос.

Рыбакина третий год подряд играет на Итоговом и пока что ни разу не сумела выйти из группу. Для Анисимовой это дебют на WTA Finals.

Елена теперь является теннисисткой с наибольшим количеством побед на уровне Тура с момента окончания Открытого чемпионата США (11 побед, что равняется показателю Жасмин Паолини). Рыбакина одержала седьмую победу над соперницей из топ-10 в этом сезоне, повторив свой лучший показатель за весь календарный год – впервые она покорила такую отметку в 2023 году.

В одном квартете Анисимова и Рыбакина выступают вместе с Игой Свентек и Мэдисон Киз. В первом туре Ига разгромила Мэдисон со счетом 6:1, 6:2.

Аманда Анисимова Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
