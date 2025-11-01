1 ноября на Итоговом турнире в Эр-Рияде между собой сыграют Ига Свентек (WTA 2) и Мэдисон Киз (WTA 7).

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ига Свентек

В этом сезоне у Свентек не было стабильности, из-за этого она и проиграла гонку за звание лидера мирового рейтинга. Было ощущение, что спортсменка может провалиться в любой момент, как будто все переставало работать.

Первую половину сезона полька играла неплохо для рядовой теннисистки и слабо для себя. Удалось все перевернуть на Уимблдоне, Ига взяла титул и явно прибавила в уверенности. Буквально через месяц удалось стать триумфатором и престижного турнира в Цинциннати. Свой третий и пока последний титул в сезоне Свентек взяла в Сеуле.

Последний раз теннисистка играла в Ухане, где довольно легко и неожиданно уступила Жасмин Паолини – 1:6, 2:6. Спортсменка уже выигрывала Итоговый турнир в 2023 году, она постарается сделать это снова.

Мэдисон Киз

Американская спортсменка феноменально начала сезон, она выиграла турнир в Аделаиде и подошла в хорошей форме к первому мейджору года. На Открытом чемпионате Австралии Киз удалось взять титул, обыграв в финале Арину Соболенко, для 30-летней американки это первый выигранный шлем в карьере. На кураже, спортсменка смогла после этого дойти еще и до полуфинала Индиан-Уэллс.

После таких ярких выступлений, наступил явный спад, лучшим выступлением в данном отрезке можно считать четвертьфинал Ролан Гаррос, где она проиграла будущей победительнице турнира Коко Гауфф.

У Киз была длинная пауза, она не играла с Открытого чемпионата США, где вылетела в первом круге, спортсменку в этом году беспокоило колено, из-за чего она пропустила некоторые турниры.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что в очных противостояниях счет 5:2 в пользу польской спортсменки. Теннисистки дважды пересекались дважды в этом сезоне, на мейджоре в Австралии тяжелейшую победу одержала Киз, а Свентек взяла реванш на турнире в Мадриде.

Прогноз

Ига фаворит предстоящей встречи по мнению букмекеров. Киз может выдать хороший матч, но в целом, класс польки все-таки выше. Хоть Свентек и не хватало стабильности в этом сезоне, она способна выиграть заключительный турнир.

Поставлю здесь на победу американской спортсменки с форой +5,5 геймов за 1,68. Польская спортсменка должна побеждать, но не думаю, что счет будет разгромным.