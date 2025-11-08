Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Полуфинал WTA Finals. Видеообзор матча
WTA
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Полуфинал WTA Finals. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

7 ноября американская теннисистка Аманда Анисимова уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA 2025.

Анисимова потерпела поражение от «нейтралки» в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 3:6 за 2 часа и 23 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Аманда впервые в картере сыграла на WTA Finals. Соболенко в решающем поединке будет противостоять Елена Рыбакина.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [4] – 6:3, 3:6, 6:3

Видеообзор матча

Аманда Анисимова Арина Соболенко Итоговый турнир WTA теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
