Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Аманда уступила Арине и не сумела выйти в решающий поединок WTA Finals
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 4) завершила выступления на Итоговом турнире WTA 2025.
В полуфинале американка в трех сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко за 2 часа и 23 минуты.
Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [4] – 6:3, 3:6, 6:3
Анисимова и Соболенко провели 11-е очное противостояние. Аманда в пятый раз уступила Арине.
Анисимова впервые в карьере сыграла на WTA Finals.
В финале Соболенко поборется против Елены Рыбакиной, которая в полуфинальном поединке выбила Джессику Пегулу.
