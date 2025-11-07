Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 ноября 2025, 22:14 | Обновлено 07 ноября 2025, 22:36
3

Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира

Аманда уступила Арине и не сумела выйти в решающий поединок WTA Finals

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 4) завершила выступления на Итоговом турнире WTA 2025.

В полуфинале американка в трех сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко за 2 часа и 23 минуты.

Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [4] – 6:3, 3:6, 6:3

Анисимова и Соболенко провели 11-е очное противостояние. Аманда в пятый раз уступила Арине.

Анисимова впервые в карьере сыграла на WTA Finals.

В финале Соболенко поборется против Елены Рыбакиной, которая в полуфинальном поединке выбила Джессику Пегулу.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Арина Соболенко Аманда Анисимова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
