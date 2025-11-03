3 ноября, во втором туре Итогового турнира между собой сыграют Аманда Анисимова (WTA 4) и Мэдисон Киз (WTA 7).

Начало матча запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Аманда Анисимова

Этот сезон Анисимова точно может записать себе в актив, ведь она играла в двух финалах мейджоров, также теннисистка выиграла турниры в Дохе и недавно в Дубае. Спортсменка дебютировала на Итоговом турнире с разгромного поражения от Елены Рыбакиной – 3:6, 1:6, матч длился меньше часа, Аманда не смогла ни разу взять подачу соперницы.

Теперь права на ошибку нет, нужно обязательно побеждать, ведь впереди еще битва против грозной Иги Свентек, но может сложиться ситуация, когда для польки матч не будет иметь значения. Когда Анисимова показывает свой лучший теннис, она может обыграть любую соперницу.

Мэдисон Киз

При всем уважении к Мэдисон, она выглядит главным андердогом всего турнира, конечно класс у спортсменки есть, вся суть в текущей форме. В первом матче теннисистка не оказала особого сопротивления в битве против Иги Свентек – 1:6, 2:6.

Независимо от исхода Итогового турнира, этот сезон спортсменка может себе занести в актив, благодаря первому выигранному шлему за карьеру. Удивительно, что Киз не отказалась выступать в Эр-Рияде, ведь она не играла больше двух месяцев, а без нужного игрового тонуса сложно показывать высокие результаты.

Непонятно, если все идеально со здоровьем, ведь были проблем с коленом. Судя по всему, спортсменка скорее решила заработать, чем всерьез за что-то бороться. Я думаю, что Мэдисон проиграет все матчи на этом турнире, хотя всегда есть место для неожиданности.

Прогноз

В американском дерби Анисимова котируется фаворитом, с этим я согласен, так как считаю, что Киз просто не готова играть на турнире такого уровня. Хоть спортсменки входят в топ-10 и представляют одну страну, ранее между собой они никогда не играли.

Обе теннисистки провалились в первом туре, теперь им надо реабилитироваться, победа оставит шансы на выход в полуфинал. Поставлю здесь на успех Аманды с форой -3,5 гейма за 1,86.