7 ноября, в полуфинале Итогового турнира между собой сыграют Джессика Пегула (WTA 5) b Елена Рыбакина (WTA 6).

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Джессика Пегула

Американская спортсменка неплохо провела этот сезон, хотя мейджоров не выигрывала, а титулы не были такими престижными. Как не крути, а на Итоговый турнир Пегула попала заслуженно. Ключевой матч группового раунда спортсменка провела в первом туре, когда одолела землячку Коко Гауфф – 6:3, 6:7, 6:2. Во втором туре было достойное поражение от лидера мирового рейтинга Арины Соболенко – 4:6, 6:2, 3:6. Свой последний матч Пегула провела против итальянки Жасмин Паолини, желательно было выиграть в двух сетах, и Джессика справилась с этой задачей – 6:2, 6:3.

Выигрыш Итогового турнира значимое достижение, так что мотивация у американки есть, как и нужные качества.

Елена Рыбакина

Откровенно слабо смотрелась Рыбакина в этом сезоне, от спортсменки ждали большего, ведь она точно должна была находиться в топ-5. Теннисистке не хватало стабильности, подводило здоровье, местами играла неуверенно. Ближе к концу сезона Рыбакина набрала форму, что и позволило пролезть на Итоговый турнир.

Групповой этап спортсменка провела блестяще, выиграв все три встречи. В первом туре теннисистка уверенно одолела Аманду Анисимову – 6:3, 6:1. Главная победа была во втором туре, когда Рыбакина разобралась с грозной Игой Свентек – 3:6, 6:1, 6:0. Третий матч теннисистка должна была провести против Мэдисон Киз, но американка снялась с турнира, ее заменила в этом матче «нейтралка» Екатерина Александрова, которую удалось обыграть в двух партиях – 6:4, 6:4. Рыбакина явно на кураже и способна обыграть любую соперницу.

Личные встречи

В очных противостояниях пока ведет американка со счетом 3:2, последний матч спортсменок состоялся на Кубке Билли Джин Кинг, тогда Рыбакина легко выиграл 6:4, 6:1.

Прогноз

Встречаются теннисистки высокого уровня из топ-10, Рыбакина небольшой фаворит, это объясняется тем, что спортсменка выиграла свою группу. Пегула тоже в хорошей форме, поэтому стоит ждать интересной битвы. Перспективной здесь я считаю ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,62.