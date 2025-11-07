Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал WTA Finals
WTA
07 ноября 2025, 13:43
130
0

Поединок состоится 7 ноября и начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

7 ноября, в рамках полуфинала Итогового турнира в Эр-Рияде между собой сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (WTA 4).

Старт встречи запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» хорошо проводит этот сезон, показывая высокую стабильность, чего не хватало конкуренткам. У Соболенко было много финалов, но выиграла она только часть из них в текущем сезоне.

Лидер мирового рейтинга выиграла свою группу на этом турнире, она начала с победы над итальянкой Жасмин Паолини – 6:3, 6:1. Во втором круге справилась с американкой Джессикой Пегулой – 6:4, 2:6, 6:3. Даже с двумя победами в активе, путевка в полуфинал не была гарантировано, поэтому против Гауфф тоже пришлось показывать максимум, в итоге победа 7:6, 6:2. Дополнительная мотивация для Соболенко состоит в том, что она еще не выигрывала Итоговый турнир.

Аманда Анисимова

Американскую теннисистку можно назвать главным открытием сезона, ее все знали, но спортсменка смогла показать высокие результаты. В первую очередь, Анисимова может похвастаться двумя финалами мейджоров, хоть она оба проиграла.

На таких турнирах американка новичок, хотя выход из группы уже можно считать хорошим выступлением. Спортсменка начала неважна, уступив Елене Рыбакиной – 3:6, 1:6. Тяжелым был и второй матч против Мэдисон Киз, когда удалось отыграть с 4:6, 1:3 и вырвать победу в трех партиях. Решающей была битва против Иги Свентек, в этой встрече Анисимова котировалась небольшим андердогом, но смогла выиграть 6:7, 6:4, 6:2. Американка уже пару раз демонстрировала характером на этом турнире, так что находится в хорошем расположении духа.

Личные встречи

Теннисистки пересекались 10 раз, как не удивительно, ведет Анисимова 6:4. Последний матч был очень важным, ведь спортсменки встретились в финале Открытого чемпионата США.

Прогноз

Соболенко небольшой фаворит, иначе букмекеры поступить не могли, ведь влияет статус лидера мирового рейтинга. В этом матче у Анисимовой такие же шансы на победу, как против Свентек, тогда она сотворила сенсацию и попробует сделать это снова.

Между собой сыграют сильные и амбициозные теннисистки, обе хотят пройти в финал. Я поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
07.11.2025 -
18:30
Аманда Анисимова
Тотал больше 2.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Аманда Анисимова Арина Соболенко прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
