Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
WTA
06 ноября 2025, 07:31 |
27
0

Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025

Поединок третьего тура группы Штеффи Граф начнется 6 ноября в 16:00 по Киеву

06 ноября 2025, 07:31 |
27
0
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

6 ноября, на Итоговом турнире в Эр-Рияде, встречу третьего тура группового раунда проведут Джессика Пегула (WTA 5) и Жасмин Паолини (WTA 8).

Начало матча запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Джессика Пегула

Для американки Итоговый турнир складывается неплохо, в первом матче она смогла обыграть в непростой борьбе землячку Коко Гауфф – 6:3, 6:7, 6:2. Удалось навязать борьбу и лидеру мирового рейтинга, Арине Соболенко, во втором матче, но тут было поражение – 4:6, 6:2, 3:6.

Сейчас Пегула идет на втором месте в группе, причем опережает Гауфф только по дополнительным показателям. Если Джессика выиграет предстоящий матч, а Коко одолеет Соболенко, все определят дополнительные показатели. Американку можно считать одним из теневых фаворитов, ведь она способна обыграть любую соперницу.

Жасмин Паолини

Для итальянской спортсменки Итоговый турнир провален, она проиграла оба матча групповой стадии, потеряв даже теоретические шансы на выход в полуфинал. В первом матче Паолини без особого сопротивления уступила «нейтралке» Соболенко – 3:6, 1:6, всего на один гейм больше удалось взять у Коко Гауфф – 3:6, 2:6.

Спортсменка сыграла на Итоговом турнире и в парном разряде, где в команде с землячкой Сарой Эррани одержала одну победу и дважды уступила, что не позволило выйти из группы. Учитывая накопленную усталость и отсутствие мотивации, шансы на успех выглядят низкими.

Личные встречи

Как показывает статистика, в очных противостояниях американка владеет явным преимуществом – 5:1. Единственную победу Паолини одержала буквально полтора месяца назад, на Кубке Билли Джин Кинг, хотя не все играют здесь в полную силу.

Прогноз

Пегула фаворит этого матча, здесь все логично, ведь американке надо выигрывать, чтоб проходить в полуфинал, а вот итальянка потеряла даже теоретические шансы на выход из группы.

Может сложиться ситуация, когда будут считать дополнительные показатели, разницу сетов, поэтому Джессика постарается выиграть в двух партиях, на это я и поставлю за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Джессика Пегула
06.11.2025 -
16:00
Жасмин Паолини
Победа Джессики со счетом 2:0 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Джессика Пегула Жасмин Паолини Итоговый турнир WTA прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05 ноября 2025, 08:44 13
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи

Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом

Ига Свентек – Аманда Анисимова. Решающая игра в группе. Видеообзор матча
Теннис | 06 ноября 2025, 03:55 0
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Решающая игра в группе. Видеообзор матча
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Решающая игра в группе. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025

Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Футбол | 05.11.2025, 23:56
Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Футбол | 05.11.2025, 13:00
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
05.11.2025, 17:40 95
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 24
Теннис
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем