6 ноября, на Итоговом турнире в Эр-Рияде, встречу третьего тура группового раунда проведут Джессика Пегула (WTA 5) и Жасмин Паолини (WTA 8).

Начало матча запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Джессика Пегула

Для американки Итоговый турнир складывается неплохо, в первом матче она смогла обыграть в непростой борьбе землячку Коко Гауфф – 6:3, 6:7, 6:2. Удалось навязать борьбу и лидеру мирового рейтинга, Арине Соболенко, во втором матче, но тут было поражение – 4:6, 6:2, 3:6.

Сейчас Пегула идет на втором месте в группе, причем опережает Гауфф только по дополнительным показателям. Если Джессика выиграет предстоящий матч, а Коко одолеет Соболенко, все определят дополнительные показатели. Американку можно считать одним из теневых фаворитов, ведь она способна обыграть любую соперницу.

Жасмин Паолини

Для итальянской спортсменки Итоговый турнир провален, она проиграла оба матча групповой стадии, потеряв даже теоретические шансы на выход в полуфинал. В первом матче Паолини без особого сопротивления уступила «нейтралке» Соболенко – 3:6, 1:6, всего на один гейм больше удалось взять у Коко Гауфф – 3:6, 2:6.

Спортсменка сыграла на Итоговом турнире и в парном разряде, где в команде с землячкой Сарой Эррани одержала одну победу и дважды уступила, что не позволило выйти из группы. Учитывая накопленную усталость и отсутствие мотивации, шансы на успех выглядят низкими.

Личные встречи

Как показывает статистика, в очных противостояниях американка владеет явным преимуществом – 5:1. Единственную победу Паолини одержала буквально полтора месяца назад, на Кубке Билли Джин Кинг, хотя не все играют здесь в полную силу.

Прогноз

Пегула фаворит этого матча, здесь все логично, ведь американке надо выигрывать, чтоб проходить в полуфинал, а вот итальянка потеряла даже теоретические шансы на выход из группы.

Может сложиться ситуация, когда будут считать дополнительные показатели, разницу сетов, поэтому Джессика постарается выиграть в двух партиях, на это я и поставлю за 1,8.