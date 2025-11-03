Ига Свентек – Елена Рыбакина. Что случилось после первого сета? Видеообзор

3 ноября Елена Рыбакина переиграла Игу Свентек на Итоговом турнире 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Рыбакина одолела Свентек в трех сетах за 1 час и 39 минут, отдав всего один гейм после проигранной первой партии.

В группе Серены Уильямс Рыбакина и Свентек выступают вместе с Амандой Анисимовой и Мэдисон Киз.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серени Уильямс

🔹 Второй тур. 3 ноября

Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 1:6, 0:6