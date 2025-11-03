Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 ноября 2025, 19:12
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Что случилось после первого сета? Видеообзор

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025

Ига Свентек – Елена Рыбакина. Что случилось после первого сета? Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Ига Свентек

3 ноября Елена Рыбакина переиграла Игу Свентек на Итоговом турнире 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Рыбакина одолела Свентек в трех сетах за 1 час и 39 минут, отдав всего один гейм после проигранной первой партии.

В группе Серены Уильямс Рыбакина и Свентек выступают вместе с Амандой Анисимовой и Мэдисон Киз.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серени Уильямс

🔹 Второй тур. 3 ноября

Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 1:6, 0:6

По теме:
Анисимова с камбеком одолела Киз и сохранила шансы на полуфинал WTA Finals
Рыбакина обошла Свитолину по победам над топ-2. Больше только у одной
Аманда Анисимова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина Ига Свёнтек теннисные видеообзоры Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
