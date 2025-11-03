6:0. Рыбакина разбила Свентек на WTA Finals после проигранного первого сета
Елена в трех сетах нанесла Иге поражение во втором туре группы Серены Уильямс
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) добыла вторую победу на Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 1 по 8 ноября.
Во втором туре группы Серены Уильямс представительница Казахстана переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши за 1 час и 40 минут.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс
Второй тур. 3 ноября
Ига Свентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 1:6, 0:6
Рыбакина провела 11-е очное противостояние против Свентек. Елена в пятый раз одолела Игу.
На старте WTA Finals Рыбакина переиграла Мэдисон Киз. Уже сегодня, 3 числа, Елена может гарантировать себе участие в плей-офф Итогового – для этого нужно, чтобы Аманда Анисимова переиграла Киз.
Рыбакина стала второй теннисисткой, которая достигла отметки в 40 побед на хардовых покрытиях на уровне Тура в 2025 году после Свентек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник возглавил рейтинг благодаря трофею Мастерса в Париже и быстрому вылету Карлоса
Энтони готов тренироваться в тренировочном лагере Александра