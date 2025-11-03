Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 17:54 | Обновлено 03 ноября 2025, 18:34
6:0. Рыбакина разбила Свентек на WTA Finals после проигранного первого сета

Елена в трех сетах нанесла Иге поражение во втором туре группы Серены Уильямс

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Ига Свентек

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 6) добыла вторую победу на Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 1 по 8 ноября.

Во втором туре группы Серены Уильямс представительница Казахстана переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши за 1 час и 40 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Второй тур. 3 ноября

Ига Свентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 1:6, 0:6

Рыбакина провела 11-е очное противостояние против Свентек. Елена в пятый раз одолела Игу.

На старте WTA Finals Рыбакина переиграла Мэдисон Киз. Уже сегодня, 3 числа, Елена может гарантировать себе участие в плей-офф Итогового – для этого нужно, чтобы Аманда Анисимова переиграла Киз.

Рыбакина стала второй теннисисткой, которая достигла отметки в 40 побед на хардовых покрытиях на уровне Тура в 2025 году после Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
