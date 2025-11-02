Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
02 ноября 2025, 05:59
Поединок состоится 2 ноября и начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

2 ноября, свою встречу первого тура на Итоговом турнире в Эр-Рияде проведут Жасмин Паолини (WTA 8) и Арина Соболенко (WTA 1).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

К Итоговому турниру белорусская «нейтралка» подходит лидером мирового рейтинга. Соболенко в этом году взяла четыре титула, хотя финалов было явно больше. Спортсменка выиграла турниры в Брисбене, Майами, Мадриде и US Open. Как видно по списку, один мейджор теннисистка взяла, а на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос она проигрывала в финалах.

Ранее Соболенко никогда не выигрывала WTA Finals, так что для нее это важная вершина, раз она добралась до финала, тогда она уступила француженке Каролин Гарсии. Последний раз выступала на соревнованиях в Ухане, где добралась до полуфинал и уступила в упорной борьбе американке Джессике Пегуле – 6:2, 4:6, 6:7.

Жасмин Паолини

Попадание на Итоговый турнир для Паолини уже неплохое достижение, она опередила в чемпионской гонке «нейтралку» Андрееву всего на 6 очков. Спортсменка проводит сезон на хорошем уровне, но выиграла только один турнир, а именно домашний в Риме. В список достижений можно записать и финал Цинциннати, где Жасмин уступила Свентек в битве за титул.

Не удалось себя проявить итальянке на мейджорах, в этом году она ни разу не заходила дальше четвертого круга. Паолини играет на Итоговом турнире и в парном разряде с землячкой Эррани, так что ей придется выдержать серьезную нагрузку. Последний раз спортсменка выступала в китайском Нинбо, где дошла до полуфинала, там ее остановила Елена Рыбакина.

Личные встречи

В очных противостояниях Соболенко ведет со счетом 5:2, причем Паолини проиграла последние четыре встречи сопернице. Теннисистки пересекались дважды в этом году, оба раза это были полуфиналы, сначала в Майами Жасмин уступила 2:6, 2:6, а потом в Штутгарте – 5:7, 4:6.

Прогноз

Не сложно догадаться, что в этой паре «нейтралка» котируется очевидным фаворитом. Паолини уступает в мощи. Оказать сопротивление итальянка точно может, не зря она попала на этот турнир.

Поставлю здесь на тотал больше 19,5 геймов за 1,62. Каждый сет имеет значение, ведь нередко применяются дополнительные показатели, при равенстве побед.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
02.11.2025 -
16:00
Жасмин Паолини
Тотал больше 19.5 1.62
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
