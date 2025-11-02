Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Сенсации не случилось. Видеообзор матча
WTA
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Сенсации не случилось. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025

Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Сенсации не случилось. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

2 ноября итальянская теннисистка Жасмин Паолини неудачно стартовала на Итоговом турнире WTA 2025, уступив в первом туре группового этапа Арине Соболенко.

Паолини проиграла Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 11 минут в первой поединке группы Штеффи Графы.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одном квартете Жасмин и Арина выступают вместе с Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

🔹 Первый тур. 2 ноября

🏳️ Арина Соболенко Жасмин Паолини – 6:3, 6:1

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
