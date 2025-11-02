Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Сенсации не случилось. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025
2 ноября итальянская теннисистка Жасмин Паолини неудачно стартовала на Итоговом турнире WTA 2025, уступив в первом туре группового этапа Арине Соболенко.
Паолини проиграла Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 11 минут в первой поединке группы Штеффи Графы.
В одном квартете Жасмин и Арина выступают вместе с Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф
🔹 Первый тур. 2 ноября
🏳️ Арина Соболенко – Жасмин Паолини – 6:3, 6:1
