Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Сенсации не случилось. Видеообзор матча

2 ноября итальянская теннисистка Жасмин Паолини неудачно стартовала на Итоговом турнире WTA 2025, уступив в первом туре группового этапа Арине Соболенко.

Паолини проиграла Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 11 минут в первой поединке группы Штеффи Графы.

В одном квартете Жасмин и Арина выступают вместе с Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

🔹 Первый тур. 2 ноября

🏳️ Арина Соболенко – Жасмин Паолини – 6:3, 6:1

Видеообзор матча