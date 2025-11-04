Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025

Поединок второго тура группы Штеффи Граф пройдет 4 ноября в 16:00 по Киеву

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

4 ноября, свою встречу на Итоговом турнире в Эр-Рияде проведут Коко Гауфф (WTA 3) и Жасмин Паолини (WTA 8).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Коко Гауфф

Американка рано пришла во взрослый теннис, поэтому в 21 год она уже готовая звезда, от которой высокие ожидания. Для Коко сезон складывался тяжело, ей не хватало стабильности, где-то она много нервничала и ошибалась. Некой перезагрузкой стала грунтовая часть тура, ведь удалось выиграть Ролан Гаррос, также были финалы в Риме и Мадриде.

В Эр-Рияде американка защищает титул, а это всегда тяжело, есть дополнительная ответственность. К Итоговому турниру Гауфф подошла в хорошей форме, ведь перед этим смогла взять титул в Ухане. В первом туре спортсменка уступила землячке Джессике Пегуле – 3:6, 7:6, 2:6. Попасть в полуфинал будет крайне сложно, но пока еще реально.

Жасмин Паолини

Итальянская спортсменка с большим трудом смогла квалифицироваться на Итоговый турнир, так что участие для Паолини уже достижение. Свой путь здесь спортсменка начала с разгромного поражения от первой ракетки мира Арины Соболенко – 3:6, 1:6.

Не думаю, что у теннисистки есть большие шансы на хорошее выступление, ведь она еще играет здесь и в паре с землячкой Эррани, они уже выиграли свой первый матч здесь. Иными словами, Паолини и так не включали в число фаворитов, а здесь она еще не сконцентрирована на чем-то одном, что тоже влияет на результаты.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой шесть раз, пока счет очных противостояний равный – 3:3. Спортсменки пересекались четыре раза и в текущем сезоне, здесь тоже пока паритет – 2:2.

Прогноз

В этой паре американка котируется небольшим фаворитом, что можно объяснить ее известностью, да и по своим способностям она выше итальянки. Обе теннисистки начали с поражений этот турнир, поэтому уже нет права на ошибку. На этот раз я соглашусь с букмекерами, у Гауфф больше шансов на победу. Считаю уместной ставку на успех американки с форой -2,5 гейма за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Коко Гауфф
04.11.2025 -
16:00
Жасмин Паолини
По теме:
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Лига чемпионов 2025/26: Ливерпуль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: ПСЖ – Баваирия. Прогноз и анонс на суперматч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
