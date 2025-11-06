Ига Свентек – Аманда Анисимова. Решающая игра в группе. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча на Итоговом турнире WTA 2025
5 ноября американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла Игу Свентек на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Американка одержала победу в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 за 2 часа и 37 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Эта виктория позволила Аманде выйти в полуфинал WTA Finals. А вот Свентек покинула соревнования.
🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серени Уильямс
Ига Свентек – Аманда Анисимова – 7:6 (7:3), 4:6, 2:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец будет драться против Логана Пола
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua