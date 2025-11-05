Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 4) вышла в плей-офф Итогового турнира WTA 2025.

В третьем туре группы Серены Уильямс американка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 2 часа и 37 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Ига Свентек (Польша) – Аманда Анисимова (США) – 7:6 (7:3), 4:6, 2:6