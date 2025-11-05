Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
WTA
05 ноября 2025, 20:33 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:44
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

05 ноября 2025, 20:33 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:44
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 4) вышла в плей-офф Итогового турнира WTA 2025.

В третьем туре группы Серены Уильямс американка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 2 часа и 37 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Ига Свентек (Польша) – Аманда Анисимова (США) – 7:6 (7:3), 4:6, 2:6

Аманда Анисимова Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
